Roma-Genoa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 29 dicembre, per il posticipo della 17esima giornata di serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi affrontano un pezzo importante della loro storia, Daniele De Rossi, che siede sulla panchina del Genoa, ricevuto all’Olimpico. Nessuno spazio per i sentimentalismi però: la Roma ha bisogno di una vittoria per restare agganciata al treno di testa, dove hanno vinto tutte il loro match in questa giornata. Hanno conquistato i tre punti infatti la Juventus, il Milan, il Napoli e l’Inter, che chiuderà l’anno in testa alla classifica.

Gasperini: “Nove gare in un mese, momento in cui bisogna stringere”

“Entriamo in una fase di nove partite in un mese, fino al 29 gennaio. Giochiamo nove partite tutte molto importanti, ci sono due giocatori in Coppa d’Africa poi Dovbyk, Pellegrini, Hermoso, Bailey (infortunati, ndr). È un momento dove bisogna stringere molto e ottenere il massimo e il meglio da tutti”. Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa. “L’infortunio di Pellegrini accelera il mercato? Non lo so, non conosco i tempi del mercato, sicuramente è una perdita per noi, è un giocatore su cui abbiamo contato, ha fatto bene anche se nelle ultime partite è un po’ calato”, ha aggiunto.

De Rossi: “Roma è la mia fede ma la mia missione ora è salvare il Genoa”

“Sarà una novità, ma me l’aspettavo che sarebbe arrivato questo giorno. Non ho mai creduto agli ex che si disperano se fanno gol. Non c’è vendetta o acrimonia, voglio fare bella figura. Col mio staff abbiamo vissuto tutta la settimana con l’idea di provare a vincere a Roma, e con l’unico obiettivo di salvare il Genoa, la nostra unica missione”. Lo ha detto il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, che oggi tornerà all’Olimpico da avversario della sua Roma: “La mia fede calcistica l’ho scritta in faccia, e l’ho sempre vissuta con dignità da calciatore. So stare anche senza la Roma”. “Farò di tutto per vincere la partita e se vincessimo sarò felice”, ha aggiunto in conferenza stampa.

Roma-Genoa sarà anche la partita di De Rossi contro Gasperini, tecnico che ha fatto la storia recente del Grifone: “Credo che sia un punto di riferimento per qualsiasi squadra che ha allenato. Un tecnico stra-copiato da tutti in questi anni. Uno dei primi a riportare un tipo di calcio che era andato nel dimenticatoio, e lui lo ha reso di nuovo moderno ed offensivo – ha spiegato De Rossi- Per me è un grande riferimento. Ci siamo sentiti anche in passato, ma non in questa settimana. C’è stima da parte mia, e a parte la gara di domani, sono contento che stia facendo un così grande lavoro. E’ un punto di riferimento per me, non solo per quanto fatto al Genoa”.

Roma-Genoa: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Baldanzi.

: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Baldanzi. Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Roma-Genoa: orario e dove vederla in tv

Il fischio d’inizio di Roma-Genoa è in programma all’Olimpico alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo e su Now.