Cristiano Ronaldo nella storia del calcio: per lui il sesto Mondiale

Cristiano Ronaldo, come Leo Messi, sempre più nella storia del calcio. Con la qualificazione diretta del Portogallo, l’attaccante ex Real Madrid e Juventus eguaglia il suo rivale di sempre assicurandosi la sesta partecipazione ai campionati del Mondo. Nessuno ha mai fatto meglio. La certezza CR7 l’ha avuta questo pomeriggio pur senza giocare, per squalifica, nel match vinto dal suo Portogallo con una goleada.

Il Portogallo travolge l’Armenia 9-1 e va ai Mondiali

Il Portogallo ha infatti travolto per 9-1 l’Armenia e centra la qualificazione ai Mondiali del 2026 in Usa, Messico e Canada. La nazionale lusitana chiude al primo posto il girone F con 13 punti. All’Estadio do Dragão di Oporto, Portogallo travolgente già nel primo tempo con i gol dell’ex juventino Renato Veiga, poi con i gol di Gonzalo Ramos, Bruno Fernandes su rigore e una doppietta di Neves. Momentaneo pari armeno di Spertsyan. Nella ripresa i lusitani dilagano con altri due gol di Bruno Fernandes, uno su rigore, che completa così la sua tripletta. Tris personale completato anche da Neves nel finale. Il nono gol porta invece la firma dello juventino Conceicao. Da segnalare la presenza da titolare anche del milanista Rafa Leao. Assente per squalifica, Cristiano Ronaldo si assicura comunque la certezza di giocare il suo sesto Mondiale.

Mondiali: i giocatori con più partecipazioni fino a oggi