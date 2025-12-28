Bologna-Sassuolo 1-1, nel derby emiliano Muharemovic risponde a Fabbian

Si spartiscono la posta in palio Bologna e Sassuolo nel derby emiliano valido per la 17/a giornata di Serie A. Al ‘Dall’Ara’ finisce infatti 1-1: Fabbian sblocca il risultato al 3′ della ripresa su cross di Zortea, Muharemovic pareggia i conti al 19′ con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo complice un errore in uscita di Ravaglia. La squadra di Italiano sale così a quota 26 punti e resta al settimo posto mancando il controsorpasso al Como, mentre i neroverdi avanzano a 22 punti.
