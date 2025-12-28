Atalanta-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 28 dicembre, per la 17esima giornata della serie A, l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri sono chiamati a difendere il primo posto in classifica nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, che dopo un avvio di campionato stentato e il contraccolpo dell’addio di Gasperini sembra ora aver preso un buon ritmo. Dunque Lautaro e compagni dovranno fare gli straordinari per chiudere l’anno al comando e affacciarsi nel 2026 con le migliori prospettive per la conquista dello scudetto. L’Inter è anche chiamata a riscattarsi subito dalla delusione in Supercoppa.

Chivu: “Contro l’Atalanta partita ostica, dobbiamo essere coraggiosi”

“Cosa mi aspetto contro l’Atalanta? E’ sempre stata una partita ostica, hanno costruito qualcosa di importante in 9 anni con Gasperini. Hanno anche vinto l’Europa League. Ultimamente con Raffaele (Palladino, ndr) hanno trovato continuità nel vincere e dare stimoli giusti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. “Sappiamo che non sarà facile. Non sono mai partite semplici per il modo che hanno di fare, per la verticalità. Dobbiamo essere bravi e coraggiosi. Mantenere la voglia e lo spirito, cercare il gioco verticale, andare sulle seconde palle ed essere concreti sulle occasioni che abbiamo”, ha aggiunto.

Atalanta-Inter: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Sulemana.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Atalanta-Inter: orario e dove vederla

Atalanta-Inter, gara valida per la 17esima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (canale 214).