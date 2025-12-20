Thiago Silva torna in Europa, il difensore brasiliano firma con il Porto

Thiago Silva torna a giocare in Europa. Il difensore brasiliano, reduce dall’esperienza al Fluminense, ha firmato un contratto con il Porto valido fino al termine della stagione, con opzione per un’ulteriore annata. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club portoghese attraverso il profilo X.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

Per Thiago Silva si tratta di un ritorno nel calcio europeo dopo una carriera di altissimo livello, segnata dalle esperienze con Milan e Paris Saint-Germain, oltre a numerosi successi internazionali. A 41 anni, il centrale brasiliano ha scelto il Porto per rimettersi in gioco in un campionato competitivo e in una squadra protagonista anche nelle competizioni europee.

“Sono super motivato, spero di poter dare il mio contributo nel miglior modo possibile”, ha dichiarato Thiago Silva nelle prime parole da nuovo giocatore dei Dragões, mostrando entusiasmo e determinazione per questa nuova avventura.

L’obiettivo del difensore non è solo aiutare il Porto nel finale di stagione, ma anche rilanciarsi in ottica Nazionale. Thiago Silva spera infatti di convincere il commissario tecnico del Brasile e di ottenere una convocazione per il Mondiale della prossima estate, che rappresenterebbe l’ennesimo traguardo di una carriera straordinaria.

Il ritorno di Thiago Silva in Europa è una notizia di rilievo per il calcio internazionale e conferma la volontà del Porto di puntare su esperienza e leadership per affrontare le sfide decisive della stagione.