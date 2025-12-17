Coppa Intercontinentale, trionfo del Psg: battuto ai rigori il Flamengo, il portiere Safonov ne para 4

Il Paris Saint Germain si laurea campione del mondo battendo per 3-2 dopo i calci di rigore il Flamengo nella finale di coppa Intercontinentale. Nei tiri dagli undici metri super prestazione del portiere Safonov, che ne para quattro su cinque. Per gli uomini di Luis Enrique – che conquistano il loro sesto trofeo stagionale – si è trattato comunque di un match ostico: all’iniziale vantaggio di Kvaratskhelia al 38′ del primo tempo ha risposto Jorginho al 17′ della ripresa. Un risultato che non è cambiato neanche nei tempi supplementari. I primi a presentarsi sul dischetto sono stati brasiliani, passando in vantaggio con De la Cruz. Vitinha ha risposto per i paragini. Poi è entrato in gioco il fattore Safonov, riuscito a ipnotizzare tutti i successivi tiratori del Flamengo: Saul, Pedro, Leo Pereira e Luis Araujo. Per i parigini avevano sbagliato Dembelé (alto) e Barcola (parata di Rossi).