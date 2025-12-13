Serie A, Atalanta-Cagliari finisce 2 a 1

È terminato 2-1 il match tra Atalanta e Cagliari, valido per la 15esima giornata di Serie A. La Dea passa in vantaggio all’11’ con una deviazione di tacco di Scamacca e ha poi altre 3-4 occasioni da gol. Nella ripresa crescono i sardi che al 75′ pareggiano con Gaetano. Sei minuti dopo arriva la doppietta di Scamacca, che riporta avanti i bergamaschi. Al 54′ un infortunio al flessore destro costringe Djimsiti a lasciare il campo. Al suo posto Palladino fa entrare Ahanor.