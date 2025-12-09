Spalletti: “A Napoli ho danneggiato la squadra con le mie scelte”

“Attacco senza punte a Napoli? Non era per pungolare gli attaccanti, io volevo vincere la partita ed ero convinto che fosse il sistema giusto per noi. Poi non ho avuto il risultato che volevo e naturalmente ho delle responsabilità. Non li ho messi in condizione di poter dare il meglio a causa delle mie scelte e li ho danneggiati”. Così il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Pafos tornando sulla sconfitta di domenica sera al ‘Maradona’.

“Ho una esperienza in più dolorosissima, perché per me è più dolorosa che per voi, ho creato una difficoltà – ha aggiunto -. Quando poi abbiamo cominciato il secondo tempo si è vista una energia e una aggressività diversa, un equilibrio differente, a un certo punto c’erano le condizioni per avere una partita più in controllo invece poi abbiamo ripreso gol ed è stato tutto più difficile”.

“Vedo miglioramenti ma mi pare di essere sull’ottovolante”

“Ho le stesse intenzioni e certezze di quando ho accettato di venire a fare l’allenatore della Juve, li vedo migliorare in allenamento e più li vedo più mi arrabbio e mi tranquillizzo allo stesso tempo. Mi fanno un po’ essere su un ottovolante. Però per me non cambia niente per il futuro”, ha aggiunto Spalletti.

“Yildiz può diventare supertop, dicevo le stesse cose a Kvara”

“Sono convinto che ci sia ancora molto potenziale in Yildiz che voi non avete visto, lui ce la sta mettendo tutta e cresce di partita in partita, però ha dei margini di miglioramento che sono incredibili”, ha poi detto il tecnico della Juve. “Sono un po’ le stesse cose che dicevo a Kvara appena l’ho conosciuto e ci ho avuto a che fare, può diventare un calciatore di livello supertop – ha aggiunto -. Delle cose le sta già facendo però in allenamento se ne vedono molte di più, e lui ha quelle potenzialità lì, tipo il gol di domenica”.