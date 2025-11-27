Roma-Midtjylland 2-1, in Europa League bene i giallorossi

Prosegue con l’Europa League la striscia di risultati positivi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Nel match interno con il Midtjylland i giallorossi si impongono per 2-1 sulla squadra danese, attuale capolista del girone unico della competizione.
Roma in vantaggio al 7′ con un gran gol di El Aynaoui, abile a girare al volo un cross di Celik. Al 26′ infortunio per Manu Koné: il francese subisce un pestone e resta a terra dolorante per la torsione della caviglia. Al suo posto Cristante.
Partita ostica per i giallorossi, apparsi un po’ stanchi alcune fasi della gara e in difficoltà contro la fisicità degli avversari. Il raddoppio arriva all’83’: El Aynaoui recupera palla a centrocampo e fa partire il contropiede di Bailey che serve El Shaarawy al centro dell’area che batte il portiere dei danesi. All’87’ il Midtjylland accorcia le distanze con Paulinho. Con questa vittoria la Roma sale provvisoriamente all’11esimo posto in classifica, a 9 punti.