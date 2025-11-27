Bologna-Salisburgo 4-1, l’Europa League sorride ai felsinei

Il Bologna cala il poker al Salisburgo nella serata di Europa League e conquista tre punti fondamentali in chiave playoff.

La formazione di Italiano si impone 4-1 nel match valido per la quinta giornata della fase campionato e sale a 8 punti in classifica. Rossoblù avanti al 26′ con Odgaard, replica degli austriaci con Vertessen (33′). Nella ripresa Bologna di nuovo avanti con Dallinga (51′), poco dopo Bernardeschi cala il tris (53′). Nel finale va a segno anche Orsolini (86′).

In Conference Fiorentina-Aek 0-1

La Fiorentina cade invece nella serata di Conference League. I viola di Vanoli sono stati sconfitti al Franchi dall’Aek Atene nell’incontro valido per la quarta giornata della fase campionato. Decisiva la rete al 35′ di Gacinovic. Secondo ko di fila per i viola che restano fermi a quota 6, e la cui crisi, tra campionato e coppe, non pare arrestarsi.