Lorenzo Buffon, morto a 95 anni l’ex portiere del Milan e della Nazionale

Ha vinto 4 scudetti in rossonero e uno con l’Inter. Era cugino di secondo grado di Gianluigi

E’ scomparso a 95 anni l’ex portiere della Nazionale, Lorenzo Buffon, storico numero uno del Milan. Nella sua lunga carriera oltre alla maglia azzurra e a quella rossonera (275 presenze) ha indossato le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter. Vincitore di cinque scudetti (quattro in rossonero e uno in nerazzurro), è considerato uno dei migliori portieri nella storia del calcio italiano. Insieme al portiere Lev Yashin, è stato scelto per rappresentare la squadra Fifa All-Star negli anni 60. Era cugino di secondo grado del nonno del capo delegazione azzurro, Gigi Buffon.

Il ricordo di Milan e Inter

“Le sue mani a ‘Tenaglia’ hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria”, è il messaggio di cordoglio del Milan pubblicato sui social del club rossonero.

“L’Inter e tutto il mondo nerazzurro si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”. Questo il messaggio di cordoglio della società nerazzurra nel ricordare l’ex portiere della nazionale morto oggi all’età di 95 anni. “Il portiere dell’ottavo Scudetto, il primo della Grande Inter di Herrera. Lorenzo Buffon, portiere straordinario tra gli anni ’50 e ’60, arrivò in nerazzurro nel 1960, dopo aver militato nel Milan e nel Genoa. Soprannominato ‘Tenaglia’, con l’Inter ha disputato 89 partite. Nel 1962-1963 difese i pali nerazzurri per 20 volte – alternandosi con Bugatti -, conquistando lo Scudetto, l’ottavo della storia interista. Fu il vero e proprio inizio della Grande Inter. Prestanza fisica e qualità straordinaria tra i pali, Buffon ha anche collezionato 15 presenze con la Nazionale azzurra, due delle quali al Mondiale del 1962”, si legge nel comunicato.

Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra.



© LAPRESSE 04-11-1961 MONDIALI DI CALCIO IN CILE 1962 . DA SINISTRA IN PIEDI: LORENZO BUFFON, CESARE MALDINI, ENZO ROBOTTI

Lorenzo Buffon e la moglie Edy Campagnoli

Lorenzo Buffon divenne molto celebre anche per motivi extracalcistici: nel 1958 sposò la modella e conduttrice tv Edy Campagnoli, storica valletta del programma ‘Lascia e Raddoppia’, quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno.