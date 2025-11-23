Cremonese-Roma 1-3, per i giallorossi tris che vale la vetta

Un’ottima Roma si impone per 3-1 in casa della Cremonese, in una gara valida per la 12esima giornata di Serie A, e per qualche ora almeno si porta da sola in vetta alla classifica con 27 punti.

Il tutto aspettando il Derby di Milano di questa sera. Prestazione praticamente perfetta della squadra di Gasperini, che domina in lungo e in largo contro un avversario che fin qui ha messo in difficoltà più di una big. Per la formazione allenata da Nicola arriva però il terzo ko consecutivo, con una classifica che resta comunque tranquilla a quota 14 punti.

Il primo tempo

Primo tempo scoppiettante a Cremona, con la Roma avanti di un gol grazie alla rete splendida di Soulè, arrivata al 17′ minuto di gioco. Dopo una bella progressione di Konè, Soulè al limite dell’area è bravo a controllare e a fulminare il portiere con un mancino a giro che si infila nell’angolino alla destra di Audero. La partita si infiamma, con continui ribaltamenti di fronte e diverse occasioni da ambe le parti. Protagonisti diventano così i due portieri Svilar e Audero, con una serie di grandissime parate, in particolare su Bonazzoli da una parte e su Pellegrini dall’altra. Proprio all’ex capitano della Roma viene anche annullato un gol per fuorigioco, mentre alla Cremonese il Var revoca un rigore precedentemente assegnato per un presunto tocco di mani in area di Mancini.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Cremonese riparte con grande determinazione, ma la Roma si difende con ordine e al momento giusto colpisce in modo micidiale. Al 64′ arriva il raddoppio giallorosso firmato dal neo entrato Ferguson, con un destro da centro area su assist di El Aynaoui. Passano cinque minuti e al 69′ è Wesley a segnare il gol del 3-0, con un delizioso pallonetto a superare Audero su assist di El Shaarawy. Per la Cremonese è il colpo del ko, non basta nel finale un gol di testa di Folino.

Gasperini: “Roma continua a sognare, ingiusta la mia espulsione”

“Siamo contenti per Ferguson, che aspettava questo gol, è stato importantissimo perché ci ha portato sul 2-0. Ci ha fatto capire che si poteva vincere“. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini commenta a Dazn la vittoria contro la Cremonese e il primato in classifica, anche grazie ad un gol dell’attaccante irlandese. “I cambi servono e io li utilizzo, non è una cosa che mi entusiasma perché il calcio è fatto anche di resistenza. Cambiare mezza squadra rende le partite più equilibrate, ma a volte meno belle”, ha aggiunto. “L’espulsione? I dieci minuti finali del primo tempo sono stati pesanti, ma nel secondo tempo non ho detto una parola. Il quarto uomo se doveva dirmi qualcosa doveva farlo sul rigore concesso (poi revocato) nel primo tempo. In questo caso il quarto uomo si è comportato davvero male“, ha detto Gasperini. Parlando dei singoli, il tecnico ha detto che Baldanzi “mi è piaciuto moltissimo, è stato molto pericoloso anche con caratteristiche atipiche. Sono contento per lui, il centravanti si può fare anche così. Ora abbiamo svoltato, abbiamo più sicurezza e fiducia nel fare gol”. Una Roma che vuole continuare a sognare. “E’ giusto farlo quando sei in queste posizioni, sappiamo che raramente si avverano ma è bello viverli”, ha concluso Gasperini.

Nicola: “Cremonese ha dimostrato personalità contro Roma forte”

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma con il piglio giusto. Se avessimo trovato il vantaggio la gara si sarebbe messa in un altro modo. Questo non toglie la qualità della Roma, ma la Cremonese ha dimostrato personalità”. Così l’allenatore della Cremonese Davide Nicola commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta contro la Roma in campionato. “Oggi non siamo stati aggressivi, ma contro una squadra così per una neopromossa non è facile. Sono soddisfatto di aver trovato almeno il gol del 3-1, per me è fondamentale perchè quando subisci un vantaggio così diventa difficile dal punto di vista mentale”, ha aggiunto.