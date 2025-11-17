Il ct della Nigeria accusa il Congo: “Riti voodoo durante i rigori”

Il commissario tecnico della Nigeria Éric Chelle afferma che un membro dello staff della nazionale congolese ha usato la tecnica del voodoo durante i calci di rigore. Il fatto riguarda il match perso ieri dalle Super Aquile contro il Congo e valido per la qualificazione ai Mondiali 2026.

La squadra allenata da Sébastien Desabre ha vinto la finale dei playoff africani ai rigori (4-3) grazie a due parate effettuate dal portiere di riserva entrato in campo nei tempi supplementari, dopo il pareggio per 1-1. Così si sono qualificati ai playoff intercontinentali, in programma a marzo prossimo.

Chelle è stato filmato durante i calci di rigore mentre si agitava nei confronti dello staff tecnico avversario. L’ex nazionale maliano ha giustificato il suo comportamento ai giornalisti, dopo la partita, affermando che “un ragazzo del Congo ha fatto del voodoo a ogni tiro dal dischetto, ecco perché ero un po’ nervoso”. Alla richiesta di spiegare cosa fosse successo, Chelle ha fatto il gesto di scuotere una bottiglia d’acqua.

Nigeria fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila

La Nigeria non è riuscita a qualificarsi alla Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva, nonostante gli attaccanti Victor Osimhen e Ademola Lookman siano nel pieno della loro carriera. Il numero nove del Galatasaray, ex Napoli, si è infortunato domenica nel primo tempo ed è stato sostituito a metà partita, mentre Lookman è stato sostituito nella ripresa. Il Ct del Congo ha cambiato i portieri in vista dei rigori, mandando in campo Timothy Fayulu al posto di Lionel Mpasi.

L’impresa di Fayulu premia il Congo

Fayulu ha parato due dei sei tiri dal dischetto della Nigeria. Nato a Ginevra, l’estremo difensore gioca attualmente in prestito dal club svizzero del Sion con i campioni armeni del Noah ed è stato un titolare fisso nella Uefa Conference League in questa stagione. Giovedì la Fifa effettuerà il sorteggio delle sei squadre per i playoff dei Mondiali 2026. Al Congo si uniscono Bolivia, Nuova Caledonia, Iraq o Emirati Arabi Uniti e due squadre della regione nordamericana della Concacaf, che concluderanno il loro programma di qualificazione martedì.