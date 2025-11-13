Roberto Mancini è il nuovo tecnico dell’Al Sadd

Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Al Sadd. Lo comunica il club del Qatar con un post su X con tanto di foto dell’ex ct azzurro. Mancini, che dopo l’Italia aveva guidato la nazionale araba, torna ad allenare una squadra di club a sette anni dall’esperienza allo Zenit San Pietroburgo.

✍️🏻 | OFFICIAL



Roberto Mancini has signed as Al-Sadd’s coach for 2.5 seasons.



⁧#السد⁩ | ⁦#AlSadd pic.twitter.com/7Bc9ELw2LG — 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 13, 2025

Dagli scudetti con l’Inter all’Europeo con gli azzurri

Nato a Jesi il 27 novembre 1964, Roberto Mancini, prima come calciatore e successivamente come allenatore, è uno dei volti più rappresentativi del calcio italiano. Centrocampista offensivo, ha esordito nel Bologna a inizio anni ’80, consacrandosi successivamente nella Sampdoria, dove ha vinto il suo primo scudetto, e dove ha costituito una delle coppie più popolari della Serie A insieme all’amico Gianluca Vialli. Passato alla Lazio nel 1997 (con cui vincerà il suo secondo scudetto), nel 2000 migra in Inghilterra dove disputa quattro partite con il Leicester City prima di appendere gli scarpini al chiodo. Distintosi per la sua classe, visione di gioco e personalità, Roberto Mancini è il giocatore che ha vinto più Coppe Italia nella storia della competizione. La carriera da allenatore è iniziata come vice di Eriksson alla Lazio, per poi guidare la Fiorentina (vincendo la Coppa Italia), la Lazio, l’Inter (con cui ha vinto diversi campionati e Coppe Italia), il Manchester City (vincendo la Premier League) e la nazionale italiana, con cui ha vinto l’Europeo nel 2020. Al 2023 risale l’addio improvviso alla nazionale azzurra per approdare all’Arabia Saudita, che lascerà nell’ottobre del 2024. Tra i vari riconoscimenti attribuitigli da allenatore c’è anche l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano.