La Roma passa 2-0 a Glasgow, contro i Rangers, nel quarto turno del girone unico di Europa League. La gara decisa nel primo tempo dai gol di Soulé e Pellegrini. I giallorossi salgono a sei punti. Solo uno 0-0 invece del Bologna al Dall’Ara con i norvegesi del Brann. Rossoblu in 10 per 70 minuti per il rosso diretto a Lykogiannis. Cinque i punti in classifica per la squadra di Vincenzo Italiano.
Europa League: la Roma vince a Glasgow, solo uno 0-0 per il Bologna
I giallorossi battono 2-0 i Rangers, i rossoblu fermati al Dall’Ara dai norvegesi del Brann