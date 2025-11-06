Accesso Archivi

venerdì 7 novembre 2025

Europa League: la Roma vince a Glasgow, solo uno 0-0 per il Bologna

Romas Matias Soule celebrates after scoring during the Serie A EniLive soccer match between Roma and Parma at the Rome’s Olympic stadium, Italy – Wednesday October 29, 2025 – Sport Soccer ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )
I giallorossi battono 2-0 i Rangers, i rossoblu fermati al Dall’Ara dai norvegesi del Brann

La Roma passa 2-0 a Glasgow, contro i Rangers, nel quarto turno del girone unico di Europa League. La gara decisa nel primo tempo dai gol di Soulé e Pellegrini. I giallorossi salgono a sei punti. Solo uno 0-0 invece del Bologna al Dall’Ara con i norvegesi del Brann. Rossoblu in 10 per 70 minuti per il rosso diretto a Lykogiannis. Cinque i punti in classifica per la squadra di Vincenzo Italiano.

