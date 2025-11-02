Giovanni Galeone: morto a 84 anni lo storico allenatore di Napoli, Udinese e Pescara

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Giovanni Galeone, storico ex allenatore di Pescara, Udinese e Napoli. Si è spento all’età di 84 anni, intorno all’ora di pranzo, nell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” del capoluogo friulano dove era ricoverato. A darne notizia il Napoli con un post sui suoi canali social ufficiali. “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998”, si legge nel tweet del club azzurro.

Minuto di silenzio in Serie A

La Serie A osserverà un minuto di silenzio in ricordo dell’ex tecnico. Secondo quanto si apprende, a partire dalla gara delle 18 Parma-Bologna e a seguire nel posticipo Milan-Roma, ci sarà un momento di raccoglimento in sua memoria. Tra l’altro Galeone era un grande amico dell’attuale allenatore dei rossoneri Max Allegri, suo giocatore a Pescara.

I messaggi di cordoglio

Udinese: “Figura iconica della storia bianconera”

L’Udinese Calcio “esprime profondo cordoglio per la scomparsa del suo ex giocatore ed ex allenatore Giovanni Galeone. Figura iconica del calcio italiano e della storia bianconera. Ciao, mister”.

Pescara: “Con lui pagine meravigliose della nostra storia”

“Oggi è un giorno molto doloroso per tutto il popolo biancazzurro e non solo. Ci ha lasciati mister Giovanni Galeone. A lui dobbiamo pagine meravigliose della nostra storia e un’idea di calcio che ha ispirato generazioni. Ciao ‘Profeta‘”. Con queste parole sui suoi profili social anche il Pescara si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’ex tecnico.