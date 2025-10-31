Lorenzo Bosi, morto il presidente della Rondinella

È morto Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco. L’annuncio è stato dato sul sito ufficiale del club di Firenze. “È con dolore e incredulità – si legge – che la Società Sportiva Rondinella Marzocco annuncia la prematura scomparsa del suo amato presidente Lorenzo Bosi, stroncato nella notte da un malore improvviso“.

Il club: “Lorenzo Bosi punto di riferimento per decenni”

“Figura storica dello sport toscano, il presidente Bosi aveva 57 anni ed è stato per decenni un punto di riferimento per la Rondinella. Passione e dedizione lo hanno accompagnato in ogni momento della sua storia recente. Il suo impegno andava oltre i confini del campo da gioco. Lorenzo Bosi era noto per la sua profonda vicinanza al calcio dilettantistico toscano e per il suo sincero impegno politico a favore dello sport di base. Lorenzo verrà esposto al Centro Sportivo di Ponte a Greve ( Via E. Detti ) per un ultimo saluto nel tardo pomeriggio di oggi”.

“Figlio del compianto senatore Francesco Bosi, scomparso nel 2021, Lorenzo ha onorato la sua eredità con un servizio instancabile alla comunità e ai colori biancorossi. Sotto la sua guida, la Rondinella Marzocco sta vivendo un momento di grande orgoglio sportivo, guidando la classifica del girone B del campionato di Eccellenza Toscana”.

“Questo risultato è il frutto della sua visione, della sua determinazione e del suo amore incondizionati. Tutta la società, profondamente colpita da questa tragedia, ha richiesto il rinvio della partita in programma per domenica 2 novembre. La Rondinella Marzocco si stringe con affetto e gratitudine attorno alla famiglia Bosi. Il suo ricordo e la sua passione resteranno per sempre nel cuore della nostra Società e di tutto il movimento sportivo toscano. Ciao, presidente”.