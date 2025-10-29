La Juventus ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive battendo 3-1 all’Allianz Stadium l’Udinese nel match valido per la nona giornata di Serie A. Vlahovic sblocca il risultato al 4′ su calcio di rigore, Zaniolo pareggia i conti subito prima dell’intervallo. Nella ripresa, al 22′, Gatti riporta avanti i bianconeri, guidati in panchina dal tecnico della Next Gen Massimo Brambilla aspettando l’arrivo di Luciano Spalletti. In pieno recupero, ancora su rigore, Yildiz firma il tris del definitivo 3-1. La Juve sale così a 15 punti in classifica, agganciando la zona Europa, mentre l’Udinese rimane ferma a quota 12.
Serie A, Juventus-Udinese 3-1: successo dei bianconeri aspettando Spalletti
I bianconeri vincono con i gol di Vlahovic, Gatti e Yldiz