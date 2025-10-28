Home > Calcio > Atalanta e Milan pareggiano 1-1

Atalanta e Milan hanno pareggiato 1-1 a Bergamo nella gara valida per la nona giornata di serie A. Rossoneri in vantaggio con Ricci al 4′, pareggio di Lookman al 35′. Il Diavolo sale a 18 punti e raggiunge la Roma, La Dea va a 13 punti.

ATALANTA-MILAN 1-1





Marcatori: 4′ Ricci (M), 35′ Lookman (A)

Atalanta (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (71′ Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20′ Brescianini), Pasalic (82′ Musah), Bernasconi (71′ Bellanova); De Ketelaere (82′ Samardzic), Lookman.

A disp.: Rossi, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic.

All.: Ivan Juric

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (90′ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (61′ Loftus-Cheek), Leao (45′ st Nkunku).

A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu.

All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)

Ammoniti: 9′ Gimenez (M), 77′ Modric (M), 93′ Brescianini (A), 94′ Gabbia (M)