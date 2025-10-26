Verona-Cagliari 2-2, rimonta dei sardi: pareggia Felici al 92esimo

Verona e Cagliari hanno pareggiato 2-2 al Bentegodi nella gara valida per l’ottava giornata di serie A. Scaligeri in vantaggio al 23′ con Gagliardini, nella ripresa il raddoppio di Orban al 59′. I sardi reagiscono e accorciano le distanze con Idrissi al 77′, poi pareggiano con la rete di Felici al 92′. Il Cagliari sale a 9 punti mentre il Verona, ancora senza vittorie, a 5.

Verona-Cagliari 2-2, il tabellino

Verona-Cagliari 2-2 (1-0 p.t.) – 23′ Gagliardini (V), 59′ Orban (V), 77′ Idrissi (C), 90+2′ Felici (C)

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez (16′ pt Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (25′ st Cham), Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (1′ st Bernede), Bradaric; Giovane (33′ st Sarr), Orban (33′ st Harroui). All. Zanetti

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Idrissi; Obert, Liteta (1′ st Adopo), Prati (41′ st Mazzitelli), Folorunsho (17′ st Pavoletti), Palestra (33′ st Felici); Gaetano (17′ st Luvumbo); Borrelli. All. Pisacane

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila

Ammoniti: Akpa Akpro, Gagliardini, Nelsson (V); Obert, Pavoletti, Mazzitelli, Borrelli (C)