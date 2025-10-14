Under 21, Italia-Armenia 5-1: doppietta di Camarda

L’Italia Under 21 travolge 5-1 l’Armenia nel match valido per la quarta giornata del gruppo E di qualificazione all’Europeo di categoria. Dopo un rigore sbagliato da Ndour a metà primo tempo, nella ripresa gli azzurrini si scatenano e sbloccano il risultato al 14′ con Dagasso. Camarda con una doppietta tra il 17′ e il 27′ ipoteca la vittoria dell’Italia, nel finale vanno a segno anche Fini ed Ekhator. Di Vardanyan la rete del momentaneo 4-1. La squadra di Baldini sale così a 12 punti in classifica e resta a punteggio pieno, al pari della Polonia, prossimo avversario degli azzurrini il 14 novembre.

Baldini: “Bravi a concretizzare”

“Queste partite sembrano quelle del giovedì, in cui la squadra non ha voglia, è stanca. Poi nel secondo tempo, facendo qualche cambio, c’è lo spirito giusto e finisce così. Per fortuna, perché oggi partite facili non ce ne sono più, le brutte figure si possono fare, il calcio è fatto di tante insidie. Abbiamo buttato via un tempo, ma sono cose normali, l’importante è portare a casa la partita, nel secondo tempo siamo stati bravi a concretizzare”. Così il ct dell’Under 21 Silvio Baldini, ai microfoni della Rai, dopo il successo ottenuto dagli azzurrini contro l’Armenia (5-1) nel match di qualificazione all’Europeo di categoria. Prossimo avversario dell’Italia la Polonia, a sua volta a punteggio pieno. “La prossima partita è più facile dal punto di vista mentale, i ragazzi sanno che è lo scontro diretto e che bisogna assolutamente vincere, non avranno questo approccio – spiega ancora il tecnico – Sono stato bravo a scegliere i cambi? Sono un po’ allergico ai complimenti, perché sono come sonniferi. Li ricevi e ti adagi. A me piace rimanere sulla corda: in questo sport essere bravi vuol dire aver ottenuto il risultato finale”.