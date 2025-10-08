Napoli, caso Osimhen: intervengono i legali

Il collegio difensivo del Napoli “esprime stupore per la diffusione a mezzo stampa di atti di indagine che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere riservati, e che viola espressamente il divieto stabilito dalla legge e contravviene ai principi di riservatezza e tutela del diritto di difesa”. E’ quanto si legge in una nota dei legali Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada dopo la pubblicazione questa mattina su La Repubblica di una serie di intercettazioni riguardanti il caso del passaggio di Victor Osimhen dal Lille al Napoli.

Secondo i legali, la pubblicazione delle intercettazioni “evidenzia che si tratta, peraltro, di frasi estrapolate in maniera atomistica da un contesto dialettico ben più ampio, che solo se considerato nella sua interezza e con serena obiettività consente di coglierne il reale significato. In tale prospettiva, ciò che emerge non è affatto un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti”. “Infine, a ulteriore dimostrazione della totale irrilevanza, ai fini accusatori, delle frasi riportate nell’articolo, giova rilevare che gli stessi interlocutori richiamati dal giornalista sono stati già ampiamente sentiti sul punto dai Pubblici Ministeri – concludono i legali del club azzurro – e ciò unicamente in qualità di persone informate sui fatti. In tale sede, costoro hanno fornito spiegazioni puntuali, chiare e convincenti, tali da escludere qualsiasi effettiva rilevanza probatoria delle stesse”.