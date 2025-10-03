Accesso Archivi

Totti, l’ironia sui tre rigori sbagliati: “Solo la Roma fa queste cose”

LaPresse
Il Capitano si sfoga scherzosamente dopo la sconfitta dei giallorossi in Europa League

Diventa virale un vocale di Francesco Totti, inviato agli amici ma che si è diffuso in poche ore in tutta la città, che commenta con la sua nota ironia i tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille nella gara di Europa League. “Dai oh è uno scherzo, non scherziamo dai. A me mi rompevano il ca… che non facevo gol su rigore, è facile tirare i rigori… non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili”, dice il Pupone con tono scherzoso.

La Roma ieri sera è uscita sconfitta per 1-0 in casa contro il Lille, in una gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Agli ospiti è stato sufficiente il gol di Haraldsson al 6′. Ma il match passerà a suo modo alla storia del calcio, specialmente quello romano, perché i giallorossi nella ripresa hanno sbagliato per tre volte lo stesso rigore (fatto ripetere due volte dall’arbitro), prima con Dovbyk, per due volte, e infine con Soulè.

