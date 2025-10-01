Villarreal-Juventus oggi in Champions League: probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus in Spagna stasera 1 ottobre per il secondo turno della fase a campionato di Champions League contro il Villarreal. Bianconeri che ci arrivano con una buone dosa di stanchezza e diversi cambi di formazione: il tecnico Igor Tudor intende sfruttare tutta la rosa nella settimane delle coppe, per diluire gli sforzi e gestire al meglio il primo trittico della stagione. Dopo il pareggio con l’Atalanta e la sfida contro gli spagnoli la Signora è attesa domenica al big match contro il Milan, primo vero crocevia dell’annata e serve dunque lucidità e freschezza.

“Contro il Villareal serve una partita di grande livello perché si gioca contro una squadra di grande livello. Noi stiamo molto bene, possiamo essere un osso duro per tutti. Loro hanno qualità in ogni reparto ma vogliamo fare una bella gara”, ha detto Tudor in conferenza stampa che invita alla massima attenzione e “a sfruttare le occasioni senza concedere niente”.

Ecco allora che in terra di Spagna si vedrà una Juventus speculare nel modulo tattico, come quella vista in campionato, ma non negli interpreti. Si tratta di fatto di un turn over sistematico, che arriva all’alba del mese dei ottobre non facile. Bremer, uscito acciaccato dalla gara contro l’Atalanta, non è stato convocato così come Khephren Thuram che, reduce da un affaticamento al polpaccio, ha provato ad intensificare il lavoro prima di alzare bandiera bianca ed evitare rischi. Anche lui sarà out per la notte di Champions che segnerà il rientro di Locatelli in coppia con McKennie o con Koopmeiners, che potrebbe giocare anche qualche metro più avanti. Per il centravanti David è in pole ma in corsa ci sono anche Vlahovic e Openda mentre Adzic e Zhegrova sperano a loro volta in una maglia. In porta dovrebbe tornare Perin.

Villarreal-Juventus arriva in un momento della stagione non del tutto brillante per via dei tre pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa dei ragazzi di Tudor. E il match riporta alla mente pensieri non proprio felici per la tifoseria bianconera. La squadra allora allenata da Massimiliano Allegri venne eliminata agli ottavi di finale della Champions 2021/2022 proprio dal ‘Submarino’ giallo, che si impose 3-0 nella gara di ritorno giocata a Torino dopo l’1-1 maturato in Spagna. C’è dunque anche aria di riscatto e rivincita nell’ambiente bianconero intenzionato a ritrovare la vittoria perduta e rilanciarsi proprio in Europa inaugurato con il pareggio rocambolesco con il Dortmund all’Allianz Arena.

Le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Gueye, Santi, Buchanan, Alberto Moleiro; Pépé, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Cabal; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

L’arbitro sarà il romeno István Kovács coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi (Romania)

Orario e dove vederla in tv

Villarreal-Juventus è in programma oggi alle ore 21 all’Estadio de la Ceramica casa del Sottomarino Giallo. La partita si potrà vedere in tv in diretta esclusiva, in streaming, su Amazon Prime Video. Il match non sarà trasmesso in Italia né da Sky Sport né da altre piattaforme a pagamento.

Il Villarreal: “Abbiamo una fame incredibile”

Il ‘submarino’, affondato a Londra dal Tottenham due settimane fa ma reduce da tre successi consecutivi, è pronto ad alzare il suo periscopio e rimettersi a navigare in acque più tranquille. “Abbiamo una fame incredibile e questi giocatori hanno dimostrato di poter affrontare qualsiasi avversario. L’importante è continuare a crederci. I tifosi devono sostenerci dal primo all’ultimo minuto. Se i giocatori si impegnano, possiamo vincere”, ha dichiarato in conferenza stampa l’allenatore del Villarreal Marcelino.