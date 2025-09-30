Atalanta-Bruges il 30 settembre: formazioni, pronostici e dove vederla

Occhi puntati sulla sfida di Champions League tra Atalanta e Club Bruges in campo stasera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Il match è valido per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026. La partita sarà arbitrata dal norvegese Espen Eskas, 37enne di Oslo, coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo Rohit Saggi, al Var Bastian Dankert.

Dove vedere Atalanta-Bruges in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky per i soli abbonati. Per la visione in diretta TV, ci si potrà sintonizzare su Sky Sport Uno o Sky Sport (canale 253).

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, e su NOW, la piattaforma streaming di Sky che richiede l’attivazione del “Pass Sport” per la visione.

Atalanta-Bruges, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo, con le scelte dei due allenatori, Ivan Jurić per l’Atalanta e Nicky Hayen per il Club Bruges.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Musah, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.

Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Musah, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric. CLUB BRUGES (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. Allenatore: Hayen

Lo stato di forma delle due squadre

L’Atalanta arriva alla sfida di Champions con un bilancio in campionato che mostra una buona solidità, pur con margini di miglioramento: la squadra di Juric è al sesto posto in Serie A, con un ruolino di marcia che vede 9 punti in 5 partite, frutto di due vittorie e tre pareggi, e soprattutto, nessuna sconfitta. Con 10 gol segnati e 4 subiti, la squadra ha dimostrato una buona efficacia offensiva. Meno fortunato l’esordio in Champions con i campioni in carica del Psg che hanno travolto i bergamaschi 4-0.

Il Club Bruges, invece, è galvanizzato da un’ottima partenza in Europa, avendo vinto la prima partita della fase a gironi con un sonoro 4-1 contro il Monaco. I belgi stanno vivendo un momento di grande fiducia, e le quote dei bookmaker, che indicano l’Atalanta come favorita, non tengono conto del loro eccellente stato di forma in Champions League.