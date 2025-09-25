Lo stadio dell’Atalanta cambia nome, nasce la New Balance Arena

I naming rights dello stadio e del settore giovanile diventano ufficialmente New Balance Arena e New Balance Academy

Atalanta BC e New Balance annunciano una nuova fase della loro collaborazione. Dopo essere diventata Official Kit Sponsor all’inizio della stagione 2025/26, l’azienda statunitense acquisisce ora i naming rights dello storico stadio di Bergamo, che a partire da oggi sarà ufficialmente denominato New Balance Arena.

L’accordo sottolinea l’impegno congiunto di Club e sponsor nel restituire valore alla comunità e nello sviluppare le nuove generazioni di calciatori, consolidando la collaborazione già esistente tra le due realtà.

La New Balance Academy: omaggio a Mino Favini

La partnership include anche il settore giovanile dell’Atalanta. La sede sarà denominata New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini, in onore del leggendario formatore del vivaio nerazzurro, simbolo del modello educativo e della tradizione di eccellenza del Club.

Questa iniziativa rappresenta un investimento strategico nella crescita dei giovani talenti e nella formazione dei futuri calciatori, rafforzando l’impegno del club verso la comunità e le nuove generazioni di tifosi.

🇮🇹 Atalanta e New Balance sono lieti di annunciare una nuova tappa della loro collaborazione. Dopo essere diventata Official Kit Sponsor del Club all’inizio della stagione 2025/26, New Balance acquisisce ora anche i naming rights dello storico stadio di Bergamo, che a partire da… pic.twitter.com/JD1K1K6xYb — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 25, 2025

Una storia lunga oltre un secolo

Lo stadio dell’Atalanta, edificato nel 1928, è la casa del club e dei suoi tifosi da quasi cento anni. Dal 2017, con l’acquisizione della piena proprietà da parte del Club, lo stadio è diventato un simbolo dell’ambizione, della passione e del legame con la città di Bergamo.

Stephen Pagliuca, co-Chairman di Atalanta BC, ha sottolineato l’entusiasmo della società nel proseguire la collaborazione con New Balance, puntando al successo dentro e fuori dal campo. Chris Davis, Brand President & Chief Marketing Officer di New Balance, ha ribadito come la New Balance Arena rappresenti un nuovo capitolo nella storia del club e della sua tifoseria, valorizzando tradizione, comunità e passione.

Un accordo storico nel mondo del calcio

L’intesa tra Atalanta e New Balance segna un passaggio storico: per la prima volta, New Balance lega il proprio nome a uno stadio di una società sportiva professionistica. L’accordo si fonda su valori condivisi come eccellenza, senso di comunità e centralità della famiglia, principi che caratterizzano entrambe le realtà.

Il progetto mira a rafforzare la reputazione internazionale del Club, valorizzando il settore giovanile e promuovendo iniziative che coinvolgano i tifosi, con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’Atalanta come punto di riferimento sportivo e sociale.