Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 25 settembre 2025

Ultima ora

Lo stadio dell’Atalanta cambia nome, nasce la New Balance Arena

Lo stadio dell’Atalanta cambia nome, nasce la New Balance Arena
New Balance Arena
LaPresse
LaPresse

I naming rights dello stadio e del settore giovanile diventano ufficialmente New Balance Arena e New Balance Academy

Atalanta BC e New Balance annunciano una nuova fase della loro collaborazione. Dopo essere diventata Official Kit Sponsor all’inizio della stagione 2025/26, l’azienda statunitense acquisisce ora i naming rights dello storico stadio di Bergamo, che a partire da oggi sarà ufficialmente denominato New Balance Arena.

L’accordo sottolinea l’impegno congiunto di Club e sponsor nel restituire valore alla comunità e nello sviluppare le nuove generazioni di calciatori, consolidando la collaborazione già esistente tra le due realtà.

La New Balance Academy: omaggio a Mino Favini

La partnership include anche il settore giovanile dell’Atalanta. La sede sarà denominata New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini, in onore del leggendario formatore del vivaio nerazzurro, simbolo del modello educativo e della tradizione di eccellenza del Club.

Questa iniziativa rappresenta un investimento strategico nella crescita dei giovani talenti e nella formazione dei futuri calciatori, rafforzando l’impegno del club verso la comunità e le nuove generazioni di tifosi.

Una storia lunga oltre un secolo

Lo stadio dell’Atalanta, edificato nel 1928, è la casa del club e dei suoi tifosi da quasi cento anni. Dal 2017, con l’acquisizione della piena proprietà da parte del Club, lo stadio è diventato un simbolo dell’ambizione, della passione e del legame con la città di Bergamo.

Stephen Pagliuca, co-Chairman di Atalanta BC, ha sottolineato l’entusiasmo della società nel proseguire la collaborazione con New Balance, puntando al successo dentro e fuori dal campo. Chris Davis, Brand President & Chief Marketing Officer di New Balance, ha ribadito come la New Balance Arena rappresenti un nuovo capitolo nella storia del club e della sua tifoseria, valorizzando tradizione, comunità e passione.

Un accordo storico nel mondo del calcio

L’intesa tra Atalanta e New Balance segna un passaggio storico: per la prima volta, New Balance lega il proprio nome a uno stadio di una società sportiva professionistica. L’accordo si fonda su valori condivisi come eccellenza, senso di comunità e centralità della famiglia, principi che caratterizzano entrambe le realtà.

Il progetto mira a rafforzare la reputazione internazionale del Club, valorizzando il settore giovanile e promuovendo iniziative che coinvolgano i tifosi, con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’Atalanta come punto di riferimento sportivo e sociale.

© Riproduzione Riservata