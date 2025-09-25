Il Monza diventa americano, la famiglia Berlusconi cede al fondo Blv

Il Monza passa ufficialmente agli americani, segnando un cambio storico nella sua gestione: Beckett Layne Ventures ha infatti ufficialmente perfezionato il primo closing per l’acquisizione del club, assumendo il controllo dell’80% delle azioni. La famiglia Berlusconi e Fininvest manterranno una quota del 20%, che sarà ceduta a Beckett entro giugno 2026, completando così la transizione proprietaria.

Beckett Layne Ventures: una nuova fase per il Monza

Con l’ingresso della nuova proprietà, l‘AC Monza entra in una fase di rinnovamento strategico e gestionale. I partner di Beckett Layne Ventures, Brandon Berger e Lauren Crampsie, hanno evidenziato l’impegno a valorizzare il club sotto ogni punto di vista: sportivo, economico e sociale. L’obiettivo è rafforzare il legame con il territorio e i tifosi, promuovendo progetti e iniziative finalizzate alla crescita sostenibile della società.

Galliani lascia la presidenza: “Una decisione significativa”

Adriano Galliani, figura storica del Monza, ha deciso di non accettare l’incarico di presidente proposto dalla nuova proprietà. La scelta, definita difficile dallo stesso Galliani, è motivata dalla volontà di permettere alla nuova dirigenza di avere piena libertà nell’implementare la propria visione e portare avanti progetti strategici, tra cui l’obiettivo principale di consolidare il Monza in Serie A.

“Questa mattina ho comunicato alla nuova proprietà, che ringrazio sinceramente per l’opportunità, e a Fininvest la mia decisione di non accettare l’incarico di Presidente dell’AC Monza che mi è stato offerto. È stata una scelta difficile, sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall’età di 5 anni, ho preso questa decisione per potermi dedicare al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti per il futuro del club. Tra questi, naturalmente, l’obiettivo prioritario di riportare il Monza in Serie A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi”.

Gli obiettivi della nuova proprietà

Beckett Layne Ventures punta a rafforzare la competitività del Monza sia a livello nazionale che internazionale. Come spiega una nota le priorità sono sostanzialmente tre. crescita sportiva, migliorare la squadra per confermare la Serie A e puntare a traguardi più ambiziosi; valorizzazione del territorio, consolidare il legame tra il club, la città di Monza e i tifosi; sviluppo sostenibile, promuovere iniziative e progetti economici e sportivi sostenibili nel lungo periodo.