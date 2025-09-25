Accesso Archivi

giovedì 25 settembre 2025

Il Monza diventa americano, la famiglia Berlusconi cede al fondo Blv

Monza vs Sampdoria – Serie BKT 2025/2026
LaPresse
La squadra brianzola entra in nuova era con l’acquisizione dell’80% delle azioni da parte di Beckett Layne Ventures, mentre Galliani lascia la presidenza per dare spazio al nuovo management

Il Monza passa ufficialmente agli americani, segnando un cambio storico nella sua gestione: Beckett Layne Ventures ha infatti ufficialmente perfezionato il primo closing per l’acquisizione del club, assumendo il controllo dell’80% delle azioni. La famiglia Berlusconi e Fininvest manterranno una quota del 20%, che sarà ceduta a Beckett entro giugno 2026, completando così la transizione proprietaria.

Beckett Layne Ventures: una nuova fase per il Monza

Con l’ingresso della nuova proprietà, l‘AC Monza entra in una fase di rinnovamento strategico e gestionale. I partner di Beckett Layne Ventures, Brandon Berger e Lauren Crampsie, hanno evidenziato l’impegno a valorizzare il club sotto ogni punto di vista: sportivo, economico e sociale. L’obiettivo è rafforzare il legame con il territorio e i tifosi, promuovendo progetti e iniziative finalizzate alla crescita sostenibile della società.

Galliani lascia la presidenza: “Una decisione significativa”

Adriano Galliani, figura storica del Monza, ha deciso di non accettare l’incarico di presidente proposto dalla nuova proprietà. La scelta, definita difficile dallo stesso Galliani, è motivata dalla volontà di permettere alla nuova dirigenza di avere piena libertà nell’implementare la propria visione e portare avanti progetti strategici, tra cui l’obiettivo principale di consolidare il Monza in Serie A.

“Questa mattina ho comunicato alla nuova proprietà, che ringrazio sinceramente per l’opportunità, e a Fininvest la mia decisione di non accettare l’incarico di Presidente dell’AC Monza che mi è stato offerto. È stata una scelta difficile, sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall’età di 5 anni, ho preso questa decisione per potermi dedicare al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti per il futuro del club. Tra questi, naturalmente, l’obiettivo prioritario di riportare il Monza in Serie A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi”.

Gli obiettivi della nuova proprietà

Beckett Layne Ventures punta a rafforzare la competitività del Monza sia a livello nazionale che internazionale. Come spiega una nota le priorità sono sostanzialmente tre. crescita sportiva, migliorare la squadra per confermare la Serie A e puntare a traguardi più ambiziosi; valorizzazione del territorio, consolidare il legame tra il club, la città di Monza e i tifosi; sviluppo sostenibile, promuovere iniziative e progetti economici e sportivi sostenibili nel lungo periodo.

