Coppa Italia 2025/2026, le partite di oggi: dove vederle in tv

Oggi, giovedì 25 settembre 2025, sono in programma due match dei sedicesimi di Coppa Italia 2025/26: Genoa-Empoli e Torino-Pisa. Entrambe le partite saranno trasmesse in chiaro su Italia 1 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Genoa-Empoli: orario e diretta tv

La prima sfida di giornata è Genoa-Empoli, in programma alle 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match sarà trasmesso in chiaro su Italia 1, offrendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire l’incontro in diretta tv. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma che permetterà di vedere la partita anche da smartphone, tablet e smart tv.

Il confronto tra rossoblù e toscani si preannuncia equilibrato: da una parte il Genoa, che vuole sfruttare il fattore campo e proseguire il cammino in Coppa Italia; dall’altra l’Empoli, pronto a giocarsi le sue carte in trasferta per tentare il colpaccio.

Torino-Pisa: orario e diretta tv

In serata, alle 21:00, toccherà al Torino scendere in campo contro il Pisa allo stadio Olimpico Grande Torino. Anche in questo caso la sfida sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La squadra di Baroni parte favorita, ma i nerazzurri hanno già dimostrato in passato di saper sorprendere avversari sulla carta più forti.