Milan-Lecce 3-0 in Coppa Italia, rossoneri agli ottavi

Il Milan batte il Lecce e si qualifica agli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2025. Milan-Lecce finisce 3-0. I rossoneri sono ora attesi dalla Lazio. Per il Milan in gol Gimenez al 20′, poi nella ripresa Nkunku al 6′ e Pulisic al 19′. Il Milan ha anche colpito 3 pali e una traversa.

Si sbloccano i bomber rossoneri

In attesa del rientro a tempo pieno di Leao, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri trova delle conferme da due dei bomber più attesi a Milanello. Si sblocca infatti Gimenez, oggetto misterioso finora dopo l’acquisto a gennaio, e che potrebbe invece rendersi protagonista di una stagione completamente diversa quest’anno. E anche Nkunku, un giocatore sul quale i rossoneri hanno puntato nel mercato estivo, ora che ha finalmente rifinito la preparazione potrebbe rivelarsi un asso nella manica per mister Allegri.

Gimenez: “Mai pensato di lasciare il Milan”

Raggiante Gimenez, dopo mesi difficili: “Come attaccante cerco sempre di fare gol, la palla non entrava ma l’importante è che ne entri una perché arrivino anche gli altri”, ha detto a fine match. Da bambino sognavo di giocare nel Milan, sono nella squadra dei miei sogni, realizzarsi con questa maglia è la mia consacrazione. Non ho mai pensato di lasciarlo”.

Pulisic: “Se giochiamo così possiamo arrivare dove vogliamo”

Un conferma arriva da Pulisic, che contro il Lecce segna già il suo quinto gol in stagione: “Sono in un buon momento. Devo continuare così, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Gimenez? Gli dico sempre di avere pazienza perché ha giocato molto bene nelle ultime partite. Se continua così farà tanti gol”. Il centrocampista offensivo si dice fiducioso per il futuro: “La cosa più importante è la prossima partita col Napoli, se giochiamo così possiamo arrivare dove vogliamo”.