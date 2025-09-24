Como-Sassuolo oggi in Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo con i sedicesimi di finale, questa sera mercoledì 24 settembre 2025 è in programma Como-Sassuolo, dopo l’antipasto di ieri che ha visto le vittorie del Milan sul Lecce, del Cagliari contro il Frosinone e dell’Udinese in casa contro il Palermo. La squadra di Fabregas viene da un ottimo avvio di campionato, con due vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornate, diverso l’andamento dei neroverdi di Grosso, che hanno perso 3 delle prime 4 partite in Serie A.

Fabregas: “L’incasso dello stadio ai colpiti dal maltempo”

Il Como “donerà l’intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile“. Lo ha annunciato l’allenatore del Como Cesc Fabregas sul suo profilo Instagram pubblicando una foto del maltempo che sta devastando Como e la provincia. “Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità”, ha scritto. “A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell’unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere”, ha aggiunto Fabregas.

“Il Sassuolo Calcio – scrive la società neroverde sui social – si unisce all’iniziativa promossa dal Como 1907 di devolvere l’incasso della gara Como–Sassuolo, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, alla comunità della città di Como. Il Club destinerà la propria quota d’incasso, spettante come da regolamento della competizione, a sostegno del territorio comasco, duramente colpito dalle forti piogge dei giorni scorsi. La società, la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi e l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, consapevoli delle difficoltà e delle problematiche che derivano da fenomeni atmosferici di tale gravità, esprimono la propria vicinanza e solidarietà alla città di Como e alla sua comunità”.

Il Sassuolo Calcio devolve l'incasso di Como-Sassuolo alla comunità della città di Como

Le probabili formazioni

Como (4‑2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Iannoni; Berardi, Cheddira, Fadera. All. Grosso.

Quando si gioca Como-Sassuolo, orario e dettagli

La partita Como-Sassuolo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, si gioca mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. L’arbitro dell’incontro sarà Niccolò Turrini di Firenze, i giudici di linea Christian Rossi di La Spezia e Francesco Luciani di Milano. Quarto uomo Andrea Colombo di Como, Var Marco Serra di Torino e Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

Dove vedere Como-Sassuolo in tv in chiaro e streaming

Como-Sassuolo sarà visibile a partire dalle 21 in diretta in chiaro su Italia 1, il match sarà disponibile in streaming gratis anche su Mediaset Infinity.

