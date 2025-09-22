Napoli-Pisa: formazioni, orario, dove vederla e pronostico

Il match Napoli-Pisa di questa sera, lunedì 22 settembre, calerà il sipario sulla quarta giornata di Serie A. Dopo lo stop della Juventus, fermata sull’1-1 a Verona, i partenopei proveranno a fare la loro prima mini-fuga in avanti del campionato: se riusciranno a vincere e restare a punteggio pieno, per la prima volta saranno in testa alla classifica in solitaria.

Quando si gioca Napoli-Pisa: orario e dettagli

La gara tra Napoli e Pisa è in programma stasera, lunedì 22 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si tratta dell’ultimo appuntamento del quarto turno di campionato: i campioni d’Italia allenati da Antonio Conte cercheranno la quarta vittoria consecutiva per mantenere la vetta della classifica e lasciarsi alle spalle la sconfitta europea contro il Manchester City.

Dove vedere Napoli-Pisa in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta TV su

Sky Sport (anche in 4K e in streaming su Now)

DAZN

Le probabili formazioni e i ballottaggi

Ecco le probabili formazioni per Napoli-Pisa aggiornate all’ultima ora:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres

All. Conte

In difesa ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus, così come tra Olivera e Spinazzola nel ruolo di terzino sinistro. Possibili rotazioni in attacco a centrocampo, potrebbero partire dalla panchina Elmas, McTominay e Hojlund.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Moreo

All. Gilardino

Il pronostico di Napoli-Pisa

Il divario tecnico tra le squadre, almeno sulla carta, sembra marcato: il Napoli è imbattuto nelle ultime 12 gare casalinghe di Serie A (9 vittorie e 3 pareggi), mentre il Pisa, neopromosso, finora è in grossa difficoltà offensiva non avendo un gol su azione in questo campionato. La squadra di Conte parte dunque nettamente favorita, e tra le opzioni più quotate nei principali bookmakers c’è quella della vittoria degli azzurri senza reti subite dagli ospiti (1 + No Gol).

Serie A, la classifica prima di Napoli-Pisa

La classifica di Serie A prima della partita Napoli-Pisa vede la Juventus al primo posto con 10 punti dopo 4 giornate, seguita da Napoli, Milan e Roma ciascuna con 9 punti. Il Napoli ha una partita in meno, avendo giocato 3 gare. Il Pisa, invece, al momento è 19esimo con solo 1 punto raccolto in 3 gare.

Napoli-Pisa, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Pisa sono molto risalenti, avendo i toscani conquistato la Serie A quest’anno per la prima volta dopo 34 anni. L’ultimo match ufficiale tra le due squadre risale al 2007. Il 18 agosto 2007 in Coppa Italia una tripletta del ‘Pocho’ Lavezzi regalò ai partenopei il passaggio del turno ai tempi supplementari contro i toscani dopo il momentaneo vantaggio pisano di Kutuzov. Gli altri due ultimi precedenti: