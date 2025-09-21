Il Como sbanca Firenze: Fiorentina sconfitta 2-1

Colpaccio del Como di Cesc Fabregas che vince in trasferta con la Fiorentina. Il risultato di 1-2 matura al 94′ grazie al gol di Addai, dopo che i viola erano stati in vantaggio per un’ora con la rete al 6′ di Mandragora. Il pari è arrivato al 65′ con il gol di Kempf servito dal solito Nico Paz, prima dell’epilogo fatale alla squadra di Stefano Pioli.

I lariani allargano così la crisi della squadra di Pioli ancora a secco di vittorie e con solo due pareggi. Addai regala la seconda vittoria stagionale ai comaschi dopo quella all’esordio con la Lazio. La Fiorentina resta a 2 punti ed esce dal campo tra i fischi. Il Como reduce dal pari interno con il Genoa, sale a 7 punti in classifica.

Fabregas: “Fatta partita completa e importante, questa è nostra strada”

“Abbiamo iniziato male, c’è stato un po’ di nervosismo. Ma dopo la squadra si è messa a posto e dal 30′ ha giocato con serenità. E poi nella ripresa abbiamo fatto una partita completa e importante. Questa è la nostra strada e si deve continuare così“. Così a Sky Sport Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria sulla Fiorentina. “Credo in tutti i miei giocatori, dal 30′ abbiamo visto una squadra forte e solida. Siamo preparati per giocare partite diverse. In Italia si gioca contro uomo e bisogna giocare con queste caratteristiche. Oggi dobbiamo costruire bene per il domani”, ha aggiunto.

Pioli: “Ripetiamo stessi errori, sono triste e amareggiato”

“Nel secondo tempo non siamo riusciti a gestire la palla, siamo andati in difficoltà. C’era la possibilità di prendere le posizioni per far salire il baricentro ma non l’abbiamo sfruttata. Abbiamo concesso troppo campo. Sono errori che si stanno ripetendo in queste partite. Peccato perché l’approccio alla gara era stato quello giusto, Dobbiamo fare di più”. Così a Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta interna contro il Como. “Sono amareggiato e triste, l’ambiente sperava in una partenza diversa e giustamente la squadra è stata fischiata. E’ l’inizio, è vero, ma bisogna fare di più e devo trovare io la soluzione. Abbiamo il potenziale per fare di più. Abbiamo tutte le responsabilità ma fischiare quel fallo dove abbiamo preso il primo gol poche volte l’ho visto. Queste sono disattenzioni gravi”, ha aggiunto.

Il tabellino di Fiorentina-Como 1-2

FIORENTINA: De Gea D., Lamptey (dal 22′ Fortini), Pongracic, Ranieri (dal 33′ st Viti), Dodo, Mandragora (dal 17′ st Fagioli), Nicolussi Caviglia, Fazzini (dal 17′ st Sohm), Gosens, Kean, Piccoli (dal 32′ st Dzeko). Allenatore: Pioli

COMO: Butez, Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle (dal 37′ st Posch), Perrone, Roberto (dal 45’+5 st Goldaniga), Vojvoda (dal 1′ st Rodriguez), Nico Paz, Kuhn (dal 16′ st Addai), Morata (dal 16′ st Douvikas). Allenatore: Fabregas

Reti: al 6′ Mandragora (Fiorentina); al 20′ st Kempf (Como) , al 48′ st Addai (Como) .