Udinese-Milan 0-3: i rossoneri volano con doppio Pulisic

Il Milan ha vinto in casa dell’Udinese per 0-3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A, giocata al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri passano in vantaggio al 40′ del primo tempo con Pulisic e allungano nella ripresa con le reti di Fofana (46′) e ancora Pulisic (53′). Terza vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, che oggi non era in panchina per squalifica ed è stato sostituito dal suo vice Marco Landucci. Il Milan sale a quota 9 punti in classifica agganciando momentaneamente il Napoli al secondo posto. Restano invece a 7 punti, al sesto posto in attesa delle partite della domenica, i bianconeri di Kosta Runjaic.

1 gol di Fofana, 2 di Pulisic e 3 punti per il @acmilan ✅🔴⚫️#UdineseMilan pic.twitter.com/KzNs9oDnyF — Lega Serie A (@SerieA) September 20, 2025

Udinese-Milan 0-3, il tabellino

Udinese-Milan 0-3 (0-1 pt): Pulisic 40′ 53′, Fofana 46′

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue (14’ st Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (14’ st Modesto), Karlström, Zarraga, Atta (35’ st Miller); Bravo (1’ st Buksa), Davis (14’ st Zaniolo). All. Runjaic

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (22’ st De Winter); Saelemaekers, Fofana (22’ st Ricci), Modric (35’ st Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (17’ st Loftus-Cheek), Gimenez (17’ st Nkunku). All. Landucci

Ammoniti: Atta, Zarraga (U)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma