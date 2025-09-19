Serie A, Lecce-Cagliari 1-2: doppietta decisiva di Belotti

Vittoria in trasferta per il Cagliari, che espugna lo stadio Via del Mare di Lecce battendo i padroni di casa per 2-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo un inizio in salita, la squadra guidata da Fabio Pisacane trova la forza per reagire e ribaltare il risultato, grazie a una doppietta decisiva di Andrea Belotti.
Lecce avanti, ma Belotti trascina il Cagliari alla vittoria
Partono forte i padroni di casa: al 5’, il Lecce trova il vantaggio con un colpo di testa vincente di Tiago Gabriel. Ma il Cagliari non si scompone e al 33’ trova il pareggio: Belotti, ben servito da Palestra, firma l’1-1 con un tocco preciso sotto porta. Nella ripresa, il “Gallo” si ripete: al 71’ realizza su calcio di rigore il gol del definitivo sorpasso.
Cagliari in crescita, Lecce ancora a secco
Per i sardi si tratta della seconda vittoria consecutiva in campionato, che li porta a quota 7 punti in classifica, segnando un ottimo momento di forma. Situazione opposta per il Lecce, che incassa il terzo ko di fila e resta fermo a 1 punto, aggravando una partenza di stagione finora deludente.