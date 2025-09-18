Home > Calcio > Champions League 2025/26, oggi Manchester City-Napoli: dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni

Nella Champions League 2025/26 oggi, 18 settembre, è il giorno del debutto del Napoli Campione d’Italia. La squadra di Antonio Conte, dopo un inizio di campionato convincente con tre vittorie su tre partite, dovrà vedersela fuori casa con il Manchester City di Pep Guardiola.

All’Etihad Stadium di Manchester va in scena quello che, già a metà settembre, può sembrare una sorta di esame di maturità per i partenopei. Che arrivano a questo importante match senza Lukaku ma con Hojlund, che punta a non far rimpiangere il belga e che cercherà di rendersi protagonista di una sfida nella sfida con la fortissima punta dei Citizens, il norvegese Erling Haaland.

Manchester City-Napoli: orario e dove vederla in tv e streaming

Per Manchester City-Napoli il fischio d’inizio è in programma alle 21. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3)

Donnarumma

Lewis

Ruben Dias

Stones

Gvardiol

Foden

Rodri

Reijnders

Bernardo Silva

Haaland

Doku

A disposizione: Trafford, Mfuni, Aké, Khusanov, N. Gonzalez, Matheus Nunes, O’Reilly, Mukasa, Savinho.

NAPOLI (4-1-4-1)

Meret

Di Lorenzo

Beukema

Buongiorno

Spinazzola

Lobotka

Politano

Anguissa

De Bruyne

McTominay

Hojlund

A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Ambrosino, Lang.