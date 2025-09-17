Il Benfica esonera Lage, in arrivo José Mourinho 25 anni dopo

Il Benfica ha ufficializzato l’esonero di Bruno Lage dopo il clamoroso 2-3 subito in casa contro il Qarabag in Champions League. Secondo quanto riportato da A Bola, il club lusitano starebbe trattando con José Mourinho per riportarlo alla guida della squadra a 25 anni dalla sua prima esperienza. Dopo il licenziamento dal Fenerbahce, lo Special One potrebbe così tornare a Lisbona già a partire dalla sesta giornata del campionato portoghese.

I contatti tra Mourinho e il Benfica

I contatti tra le parti sarebbero aumentati nelle ultime ore, con la speranza di chiudere l’accordo entro oggi. Se l’ingaggio dovesse concretizzarsi, Mourinho potrebbe guidare il Benfica già sabato prossimo, segnando un ritorno clamoroso in Portogallo dopo oltre due decenni.

Il precedente di Mourinho al Benfica

Mourinho aveva già allenato il Benfica nel 2000, subentrando a Jupp Heynckes come primo allenatore, dopo aver lavorato come vice al Barcellona con Robson e van Gaal. La sua avventura durò però appena nove partite di campionato, a causa di un cambio di presidenza che lo portò alle dimissioni. Successivamente, Mourinho passò all’Uniao Leira e poi al Porto, dove ottenne grandi successi, tra cui due campionati portoghesi e una vittoria in Champions League.