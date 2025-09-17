Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 17 settembre 2025

Ultima ora

Champions 2025/26, Juventus-Borussia Dortmund in 7 foto

Champions 2025/26, Juventus-Borussia Dortmund in 7 foto
Felix Nmecha festeggia il suo gol (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
LaPresse
LaPresse
,

Il match di martedì sera allo Stadium è finito 4-4 con tutti i gol arrivati nel secondo tempo

Juventus Vs Borussia Dortmund - UCL 2025-2026
Juventus Vs Borussia Dortmund - UCL 2025-2026
Juventus Vs Borussia Dortmund - UCL 2025-2026
Juventus Vs Borussia Dortmund - UCL 2025-2026
Juventus Vs Borussia Dortmund - UCL 2025-2026
Juventus Vs Borussia Dortmund - UCL 2025-2026
Juventus Vs Borussia Dortmund - UCL 2025-2026

Girandola di emozioni martedì sera, 16 settembre, allo Stadium per l’esordio nella Champions League 2025/26 della Juventus. I bianconeri hanno pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund in un match che è deflagrato nella ripresa dopo un primo tempo senza reti.

I tedeschi sono passati in vantaggio 3 volte con le reti di Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Couto a cui si è aggiunto il rigore del 4-2 con Ramy Bensebaini. La squadra di Tudor non ha mollato ed è sempre riuscita a pareggiare con Yildiz (con una perla alla Del Piero), Vlahovic (doppietta) e la rete finale al 95′ di Kelly.

© Riproduzione Riservata