Milan-Bologna, orario e dove vederla in tv e streaming

Nel posticipo serale della domenica della Serie A 2025-2026, oggi 14 settembre, va in scena a San Siro l’attesa sfida Milan-Bologna. I rossoneri sono a caccia dei tre punti per provare a restare in scia alle squadre di testa, dopo aver raccolto solo una vittoria nelle prime due giornate. Pesa la sconfitta casalinga all’esordio contro la Cremonese, pur in un match dominato. Il Bologna è a quota 3 come il Milan, e non andrà al Meazza per fare da spettatore. Allegri è ancora alle prese con l’assenza di Leao e la non perfetta condizione di Nkunku, e dovrà fare di necessità virtù. La partita di questa sera, anche se siamo solo alla terza giornata, potrebbe già dire molto sulle ambizioni in campionato dei due club.

Allegri: “Leao dovrebbe tornare col Napoli, Nkunku è un po’ indietro”

“Leao ha un problema al soleo, un muscolo molto pericoloso: non sarà a disposizione per domani e secondo me nemmeno a Udine, dovrebbe tornare contro il Napoli. Lui e Jashari sono gli unici indisponibili per infortunio. Estupiñan è tornato e sta bene, ha recuperato anche il jet lag. Pulisic non ha problemi alla mano, gli altri stanno bene”, ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida. “Oggi in un certo senso inizia la stagione, perché l’1 settembre si è chiuso il mercato. Affrontiamo una squadra abituata a stare nelle zone alte della classifica grazie all’ottimo lavoro di Sartori e Italiano – ha aggiunto – Il Bologna gioca in velocità, ha intensità, grande tecnica, giocatori di abilità e di buon valore. Dovremo fare una grande partita, per vincere e superare la sconfitta in casa contro la Cremonese. Non sarà semplice”.

Per quanto riguarda i singoli “Nkunku è un po’ indietro perché al Chelsea si è allenato a parte, ma nelle ultime due settimane ha lavorato bene: è a disposizione, ha 25-30′ nelle gambe. Sa fare molto bene le cose basiche, deve trovare la condizione ottimale: è un bravo giocatore ed è sempre importante avere dei bravi giocatori perché ti aiutano a vincere le partite – ha proseguito – Rabiot sta bene fisicamente come gli altri, è da valutare tra oggi e domani mattina, come la situazione di chi è rientrato dalla nazionale. Possiamo contare anche su Balentien, un ragazzo di buona gamba che a Lecce è entrato molto bene con piglio. Gimenez ha fatto bene in nazionale con un gran bel gol e sono contento, credo che possa fare un’ottima stagione. È arrivato a gennaio, entrando a metà stagione c’è sempre un momento di adattamento”.

“Mercato? club ha lavorato bene, contento del gruppo a disposizione”

“La rosa ha il numero giusto di giocatori per affrontare la stagione. Sono arrivati tre elementi – che hanno alzato il livello dell’organico come gli altri nuovi arrivi – sono molto contento del gruppo che ho a disposizione. È un buon mix tra giovani ed elementi con più partite nelle gambe, la società ha lavorato bene”, ha detto ancora Allegri. “Sarà un percorso difficile per tornare a giocare la Champions League il prossimo anno. Mi viene da sorridere quando dicono che con uno si vince e con l’altro si perde: nel calcio ci sono troppe variabili, bisogna essere bravi a gestire l’imprevisto che è sempre dietro l’angolo – ha aggiunto – Possiamo solo lavorare con grande passione per creare i presupposti per vincere, di sicuro c’è solo che bisogna lavorare. Il resto sono chiacchiere”.

Orario e dove vederla

La partita Milan-Bologna, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn in streaming, su app e sito. Sarà trasmessa anche sul canale 214 di Sky, ma con specifico abbonamento.