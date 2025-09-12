Bove saluta la Fiorentina: “Spirito guerriero mai sarà domato”

Edoardo Bove ha voluto ringraziare la Fiorentina e i suoi tifosi con un messaggio emozionante pubblicato su Instagram. Il centrocampista ha ricordato come il club e la città gli siano stati vicini nei momenti più difficili della sua carriera.

“Cara Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi…” scrive Bove, sottolineando il legame speciale con la squadra e i sostenitori.

Il calciatore ha aggiunto: “Cari fiorentini, in così poco tempo siete riusciti a occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato”.

Bove ha voluto anche ricordare come Firenze gli abbia offerto supporto e forza: “Sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato. Firenze sei stata due volte Rinascita”.