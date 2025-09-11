Mondiali 2026, aperta prima fase vendita biglietti

Da ieri si è aperta la prima fase di vendita dei biglietti dei mondiali di calcio del 2026 in programma in Canada, Messico e Stati Uniti. È infatti scattata dallo scorso mercoledì l’estrazione prevendita Visa che offre ai tifosi di tutto il mondo l’opportunità di partecipare al torneo.

I titolari di carta Visa qualificati possono presentare domanda in qualsiasi momento fino a venerdì 19 settembre, per avere la possibilità di acquistare i biglietti.

“A soli dieci mesi dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, siamo entusiasti di lanciare la prima fase di vendita dei biglietti per il torneo”, ha dichiarato Heimo Schirgi, Chief Operating Officer della Coppa del Mondo Fifa 2026. “Questo segna un traguardo importante nel percorso di avvicinamento a questo evento storico e non vediamo l’ora che milioni di tifosi si uniscano a noi in Nord America il prossimo giugno”, ha aggiunto. “Il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo Fifa 2026 inizia ora e i fortunati titolari di carta Visa avranno la prima possibilità”, ha dichiarato Frank Cooper III, Chief Marketing Officer di Visa.

“Grazie alla nostra partnership con la Fifa, siamo orgogliosi di aiutare i tifosi a compiere il primo passo verso gli stadi, offrendo loro la possibilità di accedere in anticipo ai biglietti e la tranquillità di un pagamento sicuro e senza intoppi. È qui che inizia la strada verso la Coppa del Mondo e inizia con Visa”, ha sottolineato.