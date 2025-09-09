Calcio: qualificazioni Mondiali, Norvegia a valanga sulla Moldavia 11-1

La Norvegia surclassa la Moldavia 11-1. Nella partita valida per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2026 in cui c’è anche l’Italia, i norvegesi volano trascinati dalla stella del Manchester City, Erling Haaland, autore di cinque gol. Aasgard ne segna altri quattro, di cui uno su rigore, e al registro dei marcatori si iscrivono anche Myhre, che ha sbloccato la partita al 6′, e Odegaard. L’autogol di Ostigard del parziale 7-1 è l’unica rete realizzata dai moldavi a Oslo. In virtù di questo largo successo, la Norvegia allunga a 15 punti in testa alla classifica, a +6 sull’Italia ma con una gara in più rispetto agli azzurri. La Moldavia resta fanalino di coda con zero punti.