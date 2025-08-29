Sorteggi Europa e Conference League 2025-2026, ecco le avversarie delle italiane

A Montecarlo si effettuano i sorteggi della fase campionato a girone unico di Europa League e Conference League. L’Europa League inizierà il 25 settembre, la finale è prevista il 20 maggio al Besiktas Stadium di Istanbul.
Lille (casa), Celtic (fuori) e Rangers Glasgow (fuori), Viktoria Plzen (casa), Midtjylland (casa), Nizza (fuori), Stoccarda (casa) e Panathinaikos (fuori) sono le avversarie della Roma.
Il Bologna affronterà Celtic Glasgow (casa), Maccabi Tel Aviv (fuori), Friburgo (casa), Steaua Bucarest (fuori), Aston Villa (fuori), Salisburgo (casa), Brann (casa) e Celta Vigo (fuori).
In Conference League la Fiorentina giocherà con Rapid Vienna (fuori), Dinamo Kiev (casa), Mainz (fuori), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa) e Losanna (fuori).