Inter-Torino 5-0, nerazzurri a valanga: doppietta di Thuram

Esordio in campionato vincente per l’Inter, che supera 5-0 il Torino nel posticipo della prima giornata di Serie A. Per i nerazzurri gol di Bastoni al 18esimo minuto, di Thuram al 36esimo, di Lautaro Martinez al 52esimo, ancora di Thuram al 62esimo e infine del neoacquisto Bonny al 72esimo.
Inter-Torino 5-0, il tabellino
Inter-Torino 5-0 (2-0) – Marcatori: 18′ Bastoni, 36′ 62′ Thuram, 52′ Lautaro, 72′ Bonny
Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (85′ Luis Henrique); Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (78′ Zielinski), Dimarco (68′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez (78′ Diouf), Thuram (68′ Bonny). Allenatore: Chivu.
Torino (4-3-3): Israel; Lazaro (80′ Pedersen), Coco, Masina (80′ Maripan), Biraghi; Casadei, Ilkhan (58′ Tameze), Gineitis (70′ Ilic); Ngonge (70′ Aboukhlal), Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.
Ammoniti: Dumfries (I), Ilkhan (T), Casadei (T)
Arbitro: Federico La Penna di Roma