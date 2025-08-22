Calciomercato, tutte le notizie di oggi 22 agosto 2025 – La diretta

Juventus e Parma si trovano da avversari nella prima giornata di campionato per la quinta volta nella storia, con i precedenti tutti a favore dei bianconeri. Anche nella gara di domenica sera all’Allianz Stadium i bookmaker, riporta Agipronews, vedono il successo degli uomini di Tudor: si gioca a 1,40 su Betlag e 1,42 su William Hill il segno “1” contro il 7,50 del colpo ducale, unica formazione a sconfiggere il tecnico croato nella sua prima parentesi in Serie A alla Juve. Nel mezzo, a 4,60, il pareggio come nell’ultima sfida a Torino. In quell’occasione uscì l’Over, opzione in vantaggio a 1,72 sull’Under visto a 2,05. Per il risultato esatto comanda il 2-0 a 6,25, seguito dall’1-0 a 6,75, un nuovo 2-2 paga 17 mentre l’1-2 sale a 22 volte la posta. Jonathan David, colpo dell’estate bianconera, vuole esordire con un gol: il canadese ex Lille è il favorito in lavagna, a 1,98, seguito da Dusan Vlahovic, a rischio partenza ma a segno nelle ultime amichevoli, dato a 2,17. La rete di Mateo Pellegrino, match-winner nel precedente dello scorso aprile, è fissata a quota 5, stessa quota di Milan Djuric.
“Sono contento dei calciatori che ho a disposizione, abbiamo Tomori e De Winter che possono stare in mezzo, ma anche altri come Pavlovic e Athekame che hanno altre caratteristiche. I campionati, nove volte su dieci li decidono quelli che entrano dalla panchina”. Così il tecnico del Milan, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. Quanto al modulo e alla possibilità di giocare con tre attaccanti “Rafa sta giocando davanti e si è visto anche con Saelemaekers con Pulisic, quindi abbiamo già fatto questa cosa. Ha giocato anche Gimenez e abbiamo pure Chukwueze, C’è grande spirito. Sul centrocampo oggi deciderò se far giocare Modric titolare o no. Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo”. Infine sulle condizioni fisiche di Leao “Rafa sta bene e speriamo di averlo a Lecce altrimenti lo vedremo dopo la sosta”. Allegri sottolinea che “la squadra ha degli ottimi valori, io dico sempre che quello bravo può diventare più bravo ma quello scarso rimane scarso, forse può migliorare un po’ ma finisce lì. Qui abbiamo giocatori forti, ma dovremo farlo vedere sul campo a tutti, sarà fondamentale trovare un’alchimia di squadra, poi le dinamiche dell’anno scorso non voglio giudicarle”.
“In campionato bisogna viaggiare come una crociera. Non bisogna andare troppo veloce, ma rimanere costanti. L’anno prossimo lo sappiamo tutti: dobbiamo tornare a giocare la Champions, e questa cosa potremo farla solo curando voglia, lavoro e dettagli in allenamento”. Così il tecnico del Milan, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. “Dovremo essere una squadra con grande rispetto di tutti, perchè le partite vanno vinte sul campo, quindi per ottenere risultati devi essere umile e intelligente. Tutte le partite saranno difficili, ci vorrà grande rispetto di tutti. Milan favorito per lo scudetto? Ci sono almeno otto squadre, però come sempre la favorita è chi ha vinto il campionato precedente. Bisognerà essere molto bravi mantenendo un equilibrio durante la stagione”, ha proseguito.
“La società ha fatto un buon lavoro sia in uscita che in entrata, tutti i giorni ci sentiamo con la dirigenza per capire obiettivi e vedere cosa potrà accadere. Adesso però l’importante è la partita che avremo domani sera”. Così il tecnico del Milan, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. “Parlare tecnicamente di Modric non c’è bisogno di parlarne… Lo dimostra la carriera. Gioca più la palla d’esterno che d’interno e lo fanno in pochi. È un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sta molto bene a livello fisico”, ha aggiunto.
“Domani iniziamo la stagione con una partita importante, c’è molta curiosità da parte mia anche perché torno in panchina dopo un anno. E’ stato bello vedere così tante persone in Coppa Italia, anche domani ci sarà tanta gente. Dovremo cercare di lavorare bene e arrivare almeno fino a marzo nelle migliori condizioni possibili. Sono molto felice dei ragazzi, stanno diventando una squadra vera”. Così il tecnico del Milan, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026.
Dopo il vittorioso esordio contro il Bari in Coppa Italia, il Milan torna a San Siro per la “prima” in campionato. Avversario dei rossoneri è la Cremonese neopromossa, a cui i bookie, come riporta Agipronews, danno poche chance: l’1 vale 1,36 su 888sport, mentre pareggio e affermazione della squadra di Davide Nicola si giocano nell’ordine a 5,30 e 8,50. Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono finiti con meno di tre reti complessive, ma la forza offensiva del diavolo di Massimiliano Allegri fa pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Over: è fissato a 1,60 su Sisal, mentre l’Under è proposto a 2,25. Il 2-0 è il risultato esatto “preferito” dai bookies: vale 6,50, mentre l’1-0 è proposto a 7,50 mentre 2-1 e 3-0 valgono entrambi 8,50. L’1-1 (8,50) è giudicato più probabile dello 0-0 (14), mentre le quote decollano in caso di affermazione dei grigiorossi: 0-1 e 0-2 sono in lavagna rispettivamente a 17 e 51.
Allegri sarà costretto a rinunciare all’infortunato Leao e si affiderà al tandem offensivo formato da Giménez e Pulisic: un gol dell’attaccante messicano è proposto a 2, quello dell’americano a 2,50. In mezzo al campo, la rete all’esordio in Serie A dell’eterno Modric è in lavagna a 4,50, quella di Samuele Ricci a 7,50. Nella Cremonese, in evidenza il duo d’attacco: la presenza nel tabellino dei marcatori di De Luca e Bonazzoli vale 5.
“La maglia va onorata, un’altra cazzata non verra giustificata”. Questo lo striscione apparso a Zingonia, quartier generale dell’Atalanta, rivolto all’attacante dell’Atalanta Ademola Lookman, che dopo un lungo braccio di ferro con la società nerazzurra, negli ultimi giorni è rientrato al centro di allenamento, dopo che l’Inter ha fatto un passo indietro e la trattativa è saltata. La società bergamasca lo sta facendo allenare a parte a Zingonia in ottica di un suo graduale reintegro.
L’avvio della Serie A 2025-2026 mette subito di fronte Roma e Bologna, in quello che è il big match della prima giornata di campionato. Gli emiliani, imbattuti nelle ultime cinque sfide contro i giallorossi in campionato, comprese le ultime due partite giocate all’Olimpico, stavolta partono indietro nelle quote, come riporta Agipronews: la vittoria di Dybala e compagni, che manca dal 4 gennaio 2023, è infatti in pole a 2,15 su Goldbet e Better, con il pari – uscito nell’ultimo precedente giocato al Dall’Ara – fissato a 3,30. Si sale, infine, a 3,45 per il successo ospite. Nonostante Bologna e Roma abbiano chiuso la precedente stagione avendo rispettivamente segnato 57 e 56 gol, gli esperti prevedono che nella partita di sabato sera non si supereranno le due reti totali: l’Under, a 1,72, è infatti avanti sull’Over, fissato a 2. Tra i risultati esatti, seppur a Roma in Serie A manchi addirittura da marzo 2018, comanda l’1-1 a 6, seguito dall’1-0 a 7,25. Chiude lo 0-0 a 8,50.Tra i marcatori, nonostante la sua permanenza a Roma sia in bilico, Artem Dovbyk – autore di 12 gol in campionato la scorsa stagione – è in pole sulla lavagna dei bookmaker: vale 3 volte la giocata una sua rete. Alle spalle dell’ucraino, a 3,25, spunta subito un centro del nuovo acquisto Evan Ferguson. Chiude il podio, a 3,50, Paulo Dybala. Tra gli emiliani, il neo rossoblù Ciro Immobile sente aria di derby: finire sul taccuino dei marcatori per l’ex attaccante della Lazio è opzione offerta a 3,50.