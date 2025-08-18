Lukaku infortunato, lesione del retto femorale per l’attaccante del Napoli

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica

In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, l’attaccante belga del Napoli, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Lo comunica il Napoli. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica.

Il Napoli favorito nei pronostici insieme all’Inter

Un anno fa era facile ipotizzare l’Inter in cima ai pronostici, ora c’è un Napoli scudettato che si è tenuto stretto il suo condottiero Antonio Conte, ha rinforzato la squadra con pedine eccellenti come De Bruyne (più Lang, Lucca e Beukema a garantire qualità e solidità) e si candida come squadra da battere perché nessuno ha una identità di gioco così definita e variegata. Conte, che dovrà però fare a meno per diverse settimane di Lukaku, può permettersi tanti moduli e strategie ma dovrà soprattutto lavorare sulla testa e disinnescare gli eccessi di ottimismo, che per una piazza come quella partenopea rischiano di essere nocivi (e l’esperienza di due anni fa, quella post-Spalletti insegna).

L’opzione scudetto è la più scontata ma il Napoli tricolore torna in Champions, vero termometro del cambiamento e della tenuta e maturità di una squadra che la scorsa stagione ha fatto della continuità di rendimento la sua arma vincente.

L’Inter resta la sfidante più accreditata dei partenopei ma c’è da capire come ripartirà la squadra che arriva da una stagione logorante e che ha provato quest’estate a cambiare subito dopo l’addio traumatico di Simone Inzaghi. Il tecnico Cristian Chivu cerca incastri diversi soprattutto in attacco ma soprattutto con nuovo entusiasmo può anche cambiare qualcosa nei principi di gioco. La telenovela Loookman ha intralciato un po’ i piani del nuovo allenatore ma il vantaggio è che ha preso in mano l’Inter ai primi di giugno. La squadra si misurerà nella capacità di sfruttare al meglio l’aumentato potenziale offensivo con l’arrivo di Bonny e Pio Esposito che insieme a Luis Henrique a Sucic, portano idee e varianti di gioco.