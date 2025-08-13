Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 14 agosto 2025

Ultima ora

Supercoppa europea 2025, il trofeo va al Psg: Tottenham battuto ai rigori

Supercoppa europea 2025, il trofeo va al Psg: Tottenham battuto ai rigori
(AP Photo/Darko Bandic)
LaPresse
LaPresse

A Udine nei 90′ finisce 2-2 con i francesi che rimontano nel finale il doppio vantaggio Spurs. Poi dagli 11 metri la vittoria del Paris Saint Germain

Il primo trofeo della stagione va al Psg che al Bluenergy Stadium di Udine, vince la Supercoppa europea contro il Tottenham ai rigori. per 6-5 Nei 90 minuti regolari era finita 2-2 con gli Spurs in vantaggio 2-0 con le reti di Van de Ven (39′) e Romero (48′), recuperati dai francesi nei minuti finali, prima con Lee all’85’ e poi  al 94′ con Ramos . Dagli 11 metri la spuntano ai francesi, che vincono la loro prima Supercoppa europea. Decisivi dagli 11 metri per gli inglesi gli errori di Van de Ven e Tel.

© Riproduzione Riservata