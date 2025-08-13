Il primo trofeo della stagione va al Psg che al Bluenergy Stadium di Udine, vince la Supercoppa europea contro il Tottenham ai rigori. per 6-5 Nei 90 minuti regolari era finita 2-2 con gli Spurs in vantaggio 2-0 con le reti di Van de Ven (39′) e Romero (48′), recuperati dai francesi nei minuti finali, prima con Lee all’85’ e poi al 94′ con Ramos . Dagli 11 metri la spuntano ai francesi, che vincono la loro prima Supercoppa europea. Decisivi dagli 11 metri per gli inglesi gli errori di Van de Ven e Tel.
Supercoppa europea 2025, il trofeo va al Psg: Tottenham battuto ai rigori
