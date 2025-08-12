Supercoppa europea 2025, Psg-Tottenham 13 agosto: orario e dove vederla in tv

Il Bluenergy Stadium di Udine ospita la finale di Supercoppa europea 2025 Psg-Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto alle ore 21.00. Il club vincitore della Champions League e quello dell’Europa League si sfidano per il trofeo fondato dalla Uega 51 anni fa, il 9 gennai 1974. Il detentore è il Real Madrid che lo scorso hanno ha sconfitto l’Atalanta 2-0 (gol di Mbappé e Valverde) e che possiede anche il record di vittorie (6).

La stagione di Psg e Tottenham

La squadra francese e quella inglese sono state le grandi protagoniste della stagione 2024/2025. Il Paris Saint-Germain ha conquistato il triplete mettendo in bacheca Ligue1, Champions League e Supercoppa di Francia e annoverando numerose candidature per il Pallone d’Oro 2025 (nove calciatori su 11 più l’allenatore Luis Enrique e la nomination a club dell’anno). Gli Spurs, invece, hanno finalmente riportato un trofeo a Londra, la terza Europa League della loro storia dopo quelle del 1972 e del 1984. Non si può dire lo stesso per quanto riguarda il percorso in Premier League dove la squadra guidata da Thomas Frank è arrivata quart’ultima, a una posizione dalla retrocessione.

Il grande assente

Il grande assente di questa sfida sarà sicuramente Gigio Donnarumma che ha rotto definitivamente con il Psg. Il portiere azzurro non è stato convocato per la finale e al suo posto ci sarà il nuovo acquisto Lucas Chevalier, estremo difensore in arrivo dal Lille per 40 milioni di euro.

Dove vedere la finale di Supercoppa europea 2025 Psg-Tottenham

La finale di Supercoppa europea Psg-Tottenham sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo.