Calciomercato, le notizie di oggi 11 agosto 2025 – La diretta

Cosa succede nel mondo del calcio? La diretta con le ultime notizie dell’11 agosto 2025.
Con Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale italiana di calcio, ospite d’eccezione, “#nonsolomercato” si propone di dare vita a una puntata speciale. L’appuntamento è per stasera, lunedì 11 agosto, su Rai 2, poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00.20. Nel corso della trasmissione, firmata da Rai Sport con la cura e la conduzione di Paolo Paganini e la supervisione di Marco Lollobrigida, si sveleranno le trattative più calde e in tempo reale del calciomercato estivo con in collegamento il direttore di Tuttomercatoweb, Nicolò Ceccarini. Spazio anche alle notizie, le curiosità e le indiscrezioni dal mondo social con Marilina Succo. In studio per tutti i temi di calcio, gli opinionisti: Pier Paolo Marino, Fulvio Collovati, Domenico Marocchino. Saranno presenti, inoltre, la calciatrice della Lazio e della Nazionale femminile, Eleonora Godoni e la calciatrice del Venezia, Agata Centasso. Ospite d’eccezione, naturalmente, in questa puntata di ‘#nonsolomercato’, l’ex Ct della Nazionale, Luciano Spalletti.
“Un piacere giocare al Milan. Ora sono pronto per la Premier. Il ricordo più bello? La semifinale di Champions”. Così il difensore tedesco Malick Thiaw, a Sky Sport, all’aeroporto di Linate prima di lasciare il Milan e l’Italia per sbarcare al Newcastle.
L’attaccante spagnolo Alvaro Morata ha risolto il contratto con il Galatasaray. “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”, si legge nella nota del club turco. Ora Morata è sempre più vicino al Como.