lunedì 11 agosto 2025

Ultima ora

Calciomercato, le notizie di oggi 11 agosto 2025 – La diretta

Calciomercato, le notizie di oggi 11 agosto 2025 – La diretta
Photo by Antonio Saia/LaPresse
LaPresse

Cosa succede nel mondo del calcio? La diretta con le ultime notizie dell’11 agosto 2025.

Calciomercato, le ultime novità della stagione
Da Alvaro Morata che ha risolto con Galatasaray alla situazione di Donnarumma. Tutte le ultime notizie di calcio e calciomercato.
Inizio diretta: 11/08/25 11:00
Fine diretta: 11/08/25 22:00
Rai2, Spalletti ospite d'eccezione di '#nonsolomercato'

Con Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale italiana di calcio, ospite d’eccezione, “#nonsolomercato” si propone di dare vita a una puntata speciale. L’appuntamento è per stasera, lunedì 11 agosto, su Rai 2, poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00.20. Nel corso della trasmissione, firmata da Rai Sport con la cura e la conduzione di Paolo Paganini e la supervisione di Marco Lollobrigida, si sveleranno le trattative più calde e in tempo reale del calciomercato estivo con in collegamento il direttore di Tuttomercatoweb, Nicolò Ceccarini. Spazio anche alle notizie, le curiosità e le indiscrezioni dal mondo social con Marilina Succo. In studio per tutti i temi di calcio, gli opinionisti: Pier Paolo Marino, Fulvio Collovati, Domenico Marocchino. Saranno presenti, inoltre, la calciatrice della Lazio e della Nazionale femminile, Eleonora Godoni e la calciatrice del Venezia, Agata Centasso. Ospite d’eccezione, naturalmente, in questa puntata di ‘#nonsolomercato’, l’ex Ct della Nazionale, Luciano Spalletti. 

Thiaw: "Un piacere giocare al Milan, ora pronto per la Premier"

 “Un piacere giocare al Milan. Ora sono pronto per la Premier. Il ricordo più bello? La semifinale di Champions”. Così il difensore tedesco Malick Thiaw, a Sky Sport, all’aeroporto di Linate prima di lasciare il Milan e l’Italia per sbarcare al Newcastle.

Galatasaray, risoluzione consensuale con Morata

L’attaccante spagnolo Alvaro Morata ha risolto il contratto con il Galatasaray. “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”, si legge nella nota del club turco. Ora Morata è sempre più vicino al Como. 

