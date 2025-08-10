Milan travolto dal Chelsea 4-1 in amichevole

Il Milan cade 4-1 contro il Chelsea nell’amichevole disputata a Stamford Bridge. Gara subito in salita per i rossoneri, con il giovane Coubis che prima è sfortunato con l’autogol che sblocca il risultato già al 5′ e poi, al 18′, lascia in dieci i compagni dopo aver steso Joao Pedro lanciato verso la porta. Nel frattempo lo stesso Joao Pedro poco prima aveva firmato il raddoppio. Sotto di due gol e con l’uomo in meno per oltre un’ora, la squadra di Allegri subisce il ritmo e il gioco dei vincitori del Mondiale per club, che nella ripresa al 22′ firmano il tris su rigore con Delap. Il Milan accorcia le distanze subito dopo con Fofana, su invito di Saelemaekers, nel finale i blues calano il poker ancora con Delap, che punisce una difesa rossonera troppo distratta. Da segnalare il debutto di Luka Modric, entrato nell’intervallo al posto di Ricci.

Allegri: “Sconfitta dispiace ma non cambia valori”

“Sono sereno perché abbiamo finito una parte importante di preparazione senza infortuni, questa è la cosa più importante. Da martedì ci prepareremo per la Coppa Italia, dove i nuovi avranno la possibilità di lavorare per migliorare la loro condizione. Abbiamo giocato meglio in dieci perché eravamo più ordinati ma da ora servirà usare di più la testa perché domenica in Coppa sarà una gara da dentro o fuori. Siamo migliorati difensivamente come squadra, però bisogna continuare a lavorare. C’è delusione per la sconfitta ma questo non cambia il valore dei ragazzi”. E’ il bilancio di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro il Chelsea (4-1) in amichevole, giocata per circa 70 minuti in inferiorità numerica per l’espulsione in avvio del giovane Coubis. “La cessione di Thiaw? Dispiace sia andato via ma Igli Tare si sta muovendo per trovare il sostituto. Il mercato è questo e bisogna continuare a lavorare perché in squadra ho ottimi ragazzi che si mettono a disposizione – ha concluso – Abbiamo Gabbia, Pavlovic, Tomori: tre difensori per giocare domenica prossima li abbiamo. Se arriverà qualcuno questa settimana bene, altrimenti aspetteremo”. Per quanto riguarda il debutto di Modric “oggi aveva in previsione 30 minuti e gliene ho fatti fare 45, è appena arrivato e lavora con noi da dieci giorni. Deve migliorare anche lui la condizione”.

