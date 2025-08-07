Calciomercato, le notizie di oggi 7 agosto 2025 – La diretta

Simeone sbarca a Torino per le visite mediche. Ecco tutte le ultime notizie di calciomercato della stagione, aggiornate a oggi, 7 agosto 2025.
Il Manchester United apre alla cessione in prestito di Rasmus Hojlund, soprattutto nel caso in cui il club inglese dovesse riuscire ad acquistare Sesko. Sulla lavagna dei bookmaker, come riporta Agipronews, sembra profilarsi un vero e proprio derby di mercato, con il Milan leggermente in pole rispetto ai ‘cugini’ dell’Inter: vale infatti 2,50 su Snai il passaggio dell’attaccante danese alla corte di Massimiliano Allegri, mentre paga 3,50 su Better il trasferimento ai nerazzurri di Cristian Chivu. Milano però non è l’unica destinazione possibile per gli esperti: anche la Juventus – opzione offerta a 5 – sembra essere interessata all’acquisto del centravanti autore di quattro gol nell’ultima stagione in Premier League, così come l’Atalanta, alla ricerca di un sostituto di Mateo Retegui, volato in Arabia Saudita. Il ritorno di Hojlund a Bergamo, dove ha già giocato nella stagione 2022-2023 mettendo a segno 10 gol in 34 presenze tra campionato e coppa, è in lavagna a 8.
“A essere sincero, non è stata la mia prima scelta. Ma dalla prima chiamata mi hanno fatto cambiare idea. Mi hanno toccato il cuore, cambiato la testa. Mi hanno mostrato la destinazione dove dovrei essere. Ora sono qui. Sono più che felice”. Così Son Heung-min nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dei Los Angeles Fc della Mls americana. “Sono qui per vincere”, ha aggiunto l’attaccante sudcoreano proveniente dal Tottenham. “Vi mostrerò sicuramente qualcosa di emozionante… lo chiamiamo calcio o soccer? Vi mostrerò sicuramente un calcio emozionante e avremo sicuramente successo”, ha detto ancora. L’LAFC ha presentato ufficialmente il suo nuovo pezzo forte in una conferenza stampa gremita al BMO Stadium, dove la sua immagine incombe già sui cancelli d’ingresso principali e sui cartelloni pubblicitari per chilometri intorno all’arena. La superstar trentatreenne è tornata nel Pacifico dopo una carriera professionistica trascorsa in Europa, incluso l’ultimo decennio agli Spurs. “Cosa posso dire? Un sogno che si avvera. Los Angeles, che città”, ha detto Son, che indosserà la maglia numero 7 nera e oro.
Son ha firmato con l’LAFC come giocatore fino alla stagione 2027 e ha due opzioni contrattuali che potrebbero legarlo al club della Major League Soccer fino a giugno 2029. L’LAFC ha pagato una cifra di oltre 20 milioni di dollari, probabilmente un record per la MLS, per il più grande acquisto del campionato dai tempi di Lionel Messi. “Sono qui per rendere questo campionato ancora più grande e farò di tutto per migliorare la posizione di questo club”, ha detto Son. Son si unisce a una lunga lista di stelle del calcio dei campionati europei che si sono trasferite a Hollywood per il loro finale di carriera. Gareth Bale, Giorgio Chiellini e Olivier Giroud hanno tutti vestito la maglia dell’LAFC, mentre i rivali cittadini dell’LA Galaxy hanno accolto altre superstar europee, tra cui David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Robbie Keane e Marco Reus.
“Sentivo semplicemente il bisogno di un nuovo capitolo, di una nuova sfida, e ho scelto l’LAFC”, ha detto Son. “Penso che si possa dire che sono vecchio, ma ho ancora una buona fisicità, buone gambe e una buona qualità. Sono qui per dare il massimo, ma voglio anche dare qualche consiglio ai giovani giocatori per aiutarli a migliorare. Ecco perché siamo qui”, ha concluso.
“Qui c’è un gruppo sano, Tudor vuole proseguire il buon lavoro fatto alla fine dello scorso anno e noi siamo contenti”. Così il neo direttore tecnico della Juventus Francois Modesto parla con i cronisti presenti nel ritiro bianconero di Herzogenaurach, in Germania, nel centro sportivo dell’Adidas. “Sta andando molto bene, siamo contenti, abbiamo iniziato a Torino a casa nostra, ora siamo nella casa del nostro sponsor dove è tutto perfetto. Stiamo lavorando tanto a livello tecnico e fisico con il mister e con la squadra, siamo molto contenti di ciò che i ragazzi stanno facendo”, ha aggiunto il dirigente francese ai microfoni di Sky Sport. E’ la prima volta che alla Juventus c’è un direttore tecnico con questa operatività. “La quotidianità è quella di sempre che un direttore tecnico ha, siamo vicini allo staff, vicini alla squadra, ai giocatori e facciamo da tramite tra staff e giocatori con la società”, ha detto. Sulla chiamata della Juventus. “E’ stata una cosa bellissima, una trattativa veloce, quando arriva la chiamata della Juventus è sempre un motivo di orgoglio”, ha detto.
Su come stanno gestendo quei giocatori che sono chiacchierati in chiave mercato, li avete tenuti in gruppo ma forse hanno bisogno di un’attenzione in più. “Abbiamo deciso di portare tutti di comune accordo con il mister, siamo la Juve, dobbiamo trattare tutti allo stesso modo, siamo stati chiari con loro, tutti stanno lavorando bene”, ha spiegato Modesto. Su che gruppo ha trovato. “Ho trovato un gruppo unito, un gruppo che vive bene insieme, che ha creato una bella unione con lo staff tecnico, come si è visto anche dagli ultimi risultati della passata stagione, sono tutti ragazzi perbene che stanno bene insieme e che stanno preparando una stagione importante”, ha detto Modesto. Sulle prime impressioni del mister, se vi siete già confrontati, se è contento e a che punto è il gruppo. “Il mister è molto contento, ha fatto un bel lavoro lo scorso anno, vuole continuare così, abbiamo la possibilità di farlo, parliamo della quotidianità e siamo in linea con la società”, ha aggiunto.
“È un nuovo campionato, si parte da zero. Siamo qui per prepararci bene ora, poi vedremo”. Così l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport, in vista della nuova stagione. Su quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne. “Pochissimo. Giusto due chiamate, molto semplici. Gli ho spiegato cosa significa giocare qui, che siamo una squadra che vuole migliorare e confermarsi per l’anno prossimo. Sarà una grande sfida ma a lui piacciono le sfide”, ha ammesso. Napoli è stata la sua rivincita. “La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che avremmo fatto qualcosa di speciale”, ha dichiarato il bomber belga. E vincere in volata contro l’Inter ha reso tutto più speciale. “No, sarebbe stata la stessa cosa pure contro Milan o Juve. È stato speciale il percorso. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Le ultime tre settimane sono state super stressanti, con emozioni positive e negative che si mischiavano, su e giù come sulle montagne russe. Per questo è stato più bello”, ha detto ancora tornando sulla volata Scudetto. Con Conte e Lukaku si vince. “Abbiamo la stessa mentalità: solo con il lavoro si migliora. Lui ha un’idea calcistica che si adatta alle mie caratteristiche e io, quando sono a casa, cerco apprendere i concetti di gioco che vuole. La nostra relazione ha sempre funzionato, perché sa darmi ogni giorno quegli stimoli per cercare di essere sempre il più forte”, ha dichiarato. Eì un po’ il suo padre calcistico. “Sì, come lo sono stati Roberto Martinez nel Belgio, Koeman all’Everton e Ariel Jacobs all’Anderlecht. Sono loro che mi hanno cambiato la vita”, ha aggiunto. A 32 anni e con lo status di top player, si può ancora migliorare. “Certo, abbiamo gli strumenti per fare sempre di più. A casa mia ho una palestra. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibra sono super, ma il mio esempio è Benzema, che dopo i 32 ha vinto il Pallone d’oro. Bisogna guardare avanti con la mentalità giusta. Lo dice anche LeBron James”, ha detto Lukaku. Ha citato Ibra: chiarita quella lite nel derby? “Non serve. Ma io ho rispetto per la sua carriera: è stato un giocatore unico”, ha concluso.
Giornata di visite mediche per Giovanni Simeone, destinato a diventare un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante argentino, figlio del Cholo Diego Simeone, arriva dal Napoli per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Simeone Jr. è arrivato di buon mattino allo stadio Filadelfia per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la compagine granata.